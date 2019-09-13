Как выглядит самая мощная солнечная электростанция: появилось впечатляющее видео

Построенная в Марокко солнечная электростанция Уарзазат (Ouarzazate) после запуска стала самой мощной станцией в мире, обеспечивая пиковую мощность в 580 Мвт.

OBOZREVATEL решил показать, как выглядит этот построенный в пустыне масштабный проект, который стал символом страны.

Солнечная электростанция Уарзазат в Марокко moroccoworldnews.com

Строительство станции началось в 2013 году в западной части пустыни Сахара, около горного массива Атлас, и уже через два года была закончена первая очередь.

Вторая и третьи очереди также были сданы в кратчайшие сроки, в 2017 и 2018 годах.

Со временем проект сможет обеспечивать электроэнергией всю Европу, передавая энергию по проложенным под Гибралтаром кабелям.

Станция обладает уникальной системой, которая позволяет делать запасы энергии посредством разогревания солевого расплава, что дает возможность вырабатывать электричество даже в ночное время.

Станция Уарзазат solarpaces.org

Несмотря на то, что весь комплекс находится в пустыне, станция будет ежегодно использовать примерно три миллиона литров воды для охлаждения и очистки отражателей.

Станция Уарзазат techhive.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры научились добывать солнечную энергию с помощью рыб.

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