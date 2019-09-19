Во Львове электростанцию вмонтируют в историческое здание

Администрация Львова в рамках реконструкции Львовского дворца искусств, известного, как Дворец Потоцких, хочет установить в нем солнечную электростанцию.

Об этом говорится в тексте тендера в системе ProZorro, который объявило коммунальное учреждение культуры Львовского областного совета. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Дворец Потоцких во Львове science.lpnu.ua

Во время реконструкции исторического здания на ул. Коперника, 17 также планируют отремонтировать фасады и покрытия, заменить окна и двери, покрасить ворота и рамы.

Согласно документам на сайте, администрация хочет установить на здании солнечные панели CSUN мощностью 370 Вт, системы мониторинга работы станции, а также ограничители перенапряжения.

Аукцион стартует 30 сентября при ожидаемой стоимости услуг в 23 миллиона 842 тысячи гривен.

Победитель должен будет сдать работу до 31 декабря 2024 года.

Стоит отметить, что Дворец был построен в 1880 году по проекту французского архитектора Людвига де Верни на месте усадьбы, принадлежавшей Альфреду Юзефу Потоцкому.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о сообщениях активистов, которые встревожены из-за постройки плавучей электростанции на юге Украины и возможного выброса радиации, который произойдет во время строительства

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