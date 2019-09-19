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19 сентября • обновлено в 07:26
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/ Солнечная энергетика

Во Львове электростанцию вмонтируют в историческое здание

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Администрация Львова в рамках реконструкции Львовского дворца искусств, известного, как Дворец Потоцких, хочет установить в нем солнечную электростанцию.

Об этом говорится в тексте тендера в системе ProZorro, который объявило коммунальное учреждение культуры Львовского областного совета. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Дворец Потоцких во Львове

Дворец Потоцких во Львове

science.lpnu.ua

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Во время реконструкции исторического здания на ул. Коперника, 17 также планируют отремонтировать фасады и покрытия, заменить окна и двери, покрасить ворота и рамы.

Согласно документам на сайте, администрация хочет установить на здании солнечные панели CSUN мощностью 370 Вт, системы мониторинга работы станции, а также ограничители перенапряжения.

Аукцион стартует 30 сентября при ожидаемой стоимости услуг в 23 миллиона 842 тысячи гривен.

Победитель должен будет сдать работу до 31 декабря 2024 года.

Стоит отметить, что Дворец был построен в 1880 году по проекту французского архитектора Людвига де Верни на месте усадьбы, принадлежавшей Альфреду Юзефу Потоцкому.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о сообщениях активистов, которые встревожены из-за постройки плавучей электростанции на юге Украины и возможного выброса радиации, который произойдет во время строительства

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Тема
Солнечные панели
Место
Украина Львов
Тег
альтернативная энергетика
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