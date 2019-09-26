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27 сентября • обновлено в 19:24
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Выращивают кристаллы и "стягивают" лучами: как в Украине создают солнечные панели

9.7т Читать материал на украинском

Украинская компания "Квазар" показала, как изготавливает солнечные панели на своей фабрике, расположенной в Киеве.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Факты", показанном в YouTube. При этом авторы подчеркивают, что предприятие на сегодняшний день является единственным в стране.

Проверка качества солнечной панели на производстве

Проверка качества солнечной панели на производстве

texastribune.org

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Для производства главного компонента солнечных панелей инженеры используют кварцевый песок или кремень. Сначала камни помещают в специальные печи, в которых проходит искусственное выращивание гигантского кристалла. Весь процесс герметичен и требует высоких температур - свыше 1400 градусов.

Процесс роста кристалла в среднем занимает порядка двух суток. В дальнейшем кристалл обрабатывается под лучами света, которые "связывают" его структуру.

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Впоследствии монокристалл попадает уже в цех, где его режут на пластинки и покрывают специальной пленкой, которая притягивает к себе солнечное излучение. Также все эти элементы спаивают между собой специальным волокном.

Из получившихся лент конструируют солнечные панели, которые также ламинируют, чтобы пластины держались между собой и не портились от погоды. На предприятии утверждают, что эти панели должны прослужить более 20 лет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Швеции создали "комнатные" фотоэлектрические панели для зарядки гаджетов, которые работают от искусственного освещения в закрытых помещениях.

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Тема
Солнечные панели
Место
Украина Киев
Тег
альтернативная энергетика
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