У Львові на стінах і даху будівлі встановили гігантську сонячну електростанцію

У Львові на фасаді бізнесцентру встановили масштабну сонячну електростанцію.

Про це у Facebook повідомив засновник і глава наглядової ради компанії "ОККО" Віталій Антонов. За його словами, завдяки встановленій на будинку станції можна буде найближчим часом зарядити свій електромобіль "чистою енергією".

okko-group.com.ua

Новини У Львові електростанцію вмонтують в історичну будівлю

"На фасаді 7-поверхової будівлі центрального офісу OKKO у Львові завершили монтаж сонячної електростанції. Вона є найбільшою в Західній Україні фасадною СЕС і складається з 1000 панелей, розташованих на фасаді і даху багатоповерхівки. Загальна площа покриття – 1620 квадратних метрів, сонячна електростанція вироблятиме до 200 000 кВт-годин на рік. Цього достатньо, щоб протягом місяця повністю покрити потреби в електроенергії 10 стоквартирних будинків", – написав він.

Антонов продемонстрував знімки будівлі до і після встановлення станції. На фото видно сонячні панелі, змонтовані на стінах будівлі.

Будівля до встановлення панелей facebook.com/antonov.vb

Будівля після встановлення панелей facebook.com/antonov.vb

За словами представника компанії, встановлена у Львові станція не стала першою. Раніше аналогічні проєкти були реалізовані у Києві та Чернівцях.

"Кілька наших комплексів у Києві та Чернівцях також оснащені власними покрівельними сонячними електростанціями. Ми запропонували клієнтам підзарядки для електрокарів, створивши інфраструктуру на основних автошляхах України. Протягом наступного року плануємо завершити встановлення ще 350 електрочарджерів. Таким чином, на всіх наших комплексах можна буде підзарядити свій електромобіль", – наголосив Антонов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні на підприємстві у Києві створюють сонячні панелі.

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