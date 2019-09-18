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18 сентября • обновлено в 14:46
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/ Солнечная энергетика

В Швеции создали "комнатные" фотоэлектрические панели для зарядки гаджетов

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Ученые из Линчёпингского университета создали органические солнечные фотоэлементы, которые способны генерировать электроэнергию, улавливая искусственное освещение в закрытых помещениях.

Об этом сообщает портал Nature, который цитирует доклад работы группы ученых из Китая и Швеции. Исследователи намерены за несколько лет значительно увеличить эффективность "комнатных" солнечных панелей.

Вуминг Ван и Йонас Бергквист, исследователи лаборатории солнечных элементов

Вуминг Ван и Йонас Бергквист, исследователи лаборатории солнечных элементов

liu.se

Созданные учеными миниатюрные панели улавливают световые волны, соответствующие естественному освещению в закрытых помещениях.

Фотоэлементы разработаны в двух вариантах – 1 и 4 кв.см.

Первая панель реагирует на освещение интенсивностью от 200 до 1000 люкс и конвертирует в электричество 26.1% рассеянного солнечного света.

Увеличенная версия конвертирует 23% освещения, генерируя мощность до 1 вольта в течение 1000 часов.

Ученые отмечают, что в ближайшее время смогут повысить эффективность солнечных элементов за счет оптимизации используемых при создании материалов.

"Наша работа демонстрирует перспективы для широкого применения органической фотоэлектрики в повседневной жизни для питания интернета вещей и небольших гаджетов", - уверяет Фэн Гао, преподаватель кафедры органической электроники в Линчёпингском университете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые научились использовать энергию ночного неба.

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Тема
Солнечные панели
Место
Швеция Линчёпинг
Тег
альтернативная энергетика
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