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18 вересня • оновлено в 14:57
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/ Сонячна енергетика

У Швеції створили "кімнатні" фотоелектричні панелі для зарядки гаджетів

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Вчені з Лінчепінгского університету створили органічні сонячні фотоелементи, які здатні генерувати електроенергію, вловлюючи штучне освітлення в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє портал Nature, який цитує доповідь роботи групи вчених з Китаю та Швеції. Дослідники мають намір за кілька років значно збільшити ефективність "кімнатних" сонячних панелей.

Вумінг Ван і Йонас Бергквіст, дослідники лабораторії сонячних елементів

Вумінг Ван і Йонас Бергквіст, дослідники лабораторії сонячних елементів

liu.se

Створені вченими мініатюрні панелі вловлюють світлові хвилі, що відповідні до природного освітлення в закритих приміщеннях.

Фотоелементи розроблені в двох варіантах – 1 і 4 кв.см.

Перша панель реагує на освітлення інтенсивністю від 200 до 1000 люкс і конвертує в електрику 26.1% розсіяного сонячного світла

Збільшена версія конвертує 23% освітлення, генеруючи потужність до 1 вольта напротязі 1000 годин.

Вчені відзначають, що найближчим часом зможуть підвищити ефективність сонячних елементів за рахунок оптимізації використовуваних при створенні матеріалів.

"Наша робота демонструє перспективи для широкого застосування органічної фотоелектрики в повсякденному житті для харчування інтернету речей і невеликих гаджетів", - запевняє Фен Гао, викладач кафедри органічної електроніки в Лінчепінгского університеті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США вчені навчилися використовувати енергію нічного неба.

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Тема
Сонячні панелі
Місце
Швеція Лінчепінг
Тег
Альтернативна енергетика
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