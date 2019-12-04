В Индии начнут продавать электричество с помощью криптовалютной технологии

В индийском штате Уттар-Прадеш, население которого составляет порядка 200 млн, начали испытание платформы по продаже энергии, добытой солнечными панелями, при помощи блокчейна.

Об этом сообщают Elektrovesti. Издание отмечает, что теперь жители смогут продавать своим соседям излишки электроэнергии.

Иллюстрация medium.com

Пилотное испытание блокчейн-платформы по торговле солнечной энергией проходит в рамках программы правительства. Согласно планам руководства страны, к 2022 году в Индии хотят установить солнечные панели мощностью 40 ГВт, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива.

Технология блокчейн позволяет защитить данные от подделки и обеспечить доступ к информации всем участникам сети. Также блокчейн помогает создать гибкую систему управления всеми параметрами распределенной энергетической сети.

Отвечают за проведение тестов две государственных компании– UPNEDA и UPPCL. Солнечная энергия будет вырабатываться на крышах административных зданий.

Технологией блокчейна займется партнерская компания из Австралии Power Ledger. Ее платформа будет работать в тандеме с системами умных датчиков. В результате каждое домохозяйство сможет самостоятельно устанавливать цены, отслеживать процесс продажи энергии в режиме реального времени и обеспечивать выполнение транзакций.

Издание также отмечает, что первый в мире открытый блокчейн для энергетических компаний от фонда Energy Web Foundation появился летом 2019 года после запуска платформы с открытым кодом распределенного реестра – Energy Web Chain. К ней можно подключать умные счетчики, электромобили и термостаты, продавая излишки энергии обратно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученый из Харькова создал компактный солнечный коллектор, который можно установить даже в многоэтажном жилом доме и использовать для нагрева воды.

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