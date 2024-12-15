Обменники в Украине приготовились менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение 16-22 декабря стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 14 декабря ноября обменники покупали доллар в среднем по 41,38 грн, а продавали по 42,01 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке, и снижение в продаже.

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В банках же ожидается рост стоимости наличной валюты как в покупке, так и в продаже. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,5-42 грн. Вечером же 14 декабря они:

покупали валюту в среднем по 41,45 грн;

продавали – по 41,92 грн.

"На валютном рынке сохранится "система" ежедневных изменений. При формировании курсов наличный рынок будет использоваться показателями межбанка с добавлением "рабочей" комиссии", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Вместе с тем, отметил он, не стоит ожидать, что наличный рынок уйдет в отрыв – даже несмотря на возможный повышенный спрос и информационно-психологическое давление на граждан. Дело в том, что:

Валюта не является дефицитом – ведь "на рынке отсутствуют ограничения покупки для граждан".

Продлится рождественско-новогодний сезон, что может уравновесить покупателей и продавцов, "что в свою очередь приблизит друг к другу курсы межбанка и наличного рынка".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего, 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп.

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