Света будет больше: украинцам кардинально изменили графики отключений электроэнергии

С 16 декабря украинцам введут обновленные графики отключений электроэнергии, которые будут действовать одинаково для всех регионов. Теперь между отключениями граждане будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК. Главная цель новых правил – сделать отключение более справедливыми и равномерными для всех потребителей, а также увеличить время, когда в домах есть свет.

Что предполагают новые графики

Согласно новым правилам, между отключениями электроэнергии у украинцев будет не менее 3,5 часов со светом. Это стало возможным благодаря разделению каждой группы потребителей на две подгруппы.

Если энергосистема позволяет, операторы могут отключать только одну из подгрупп, что помогает уменьшить нагрузку на сети, одновременно оставляя больше людей со светом. Такой подход позволяет более точно распределять ограничения среди потребителей и обеспечивает более сбалансированную работу энергосистемы.

Почему это важно

Унифицированные графики позволяют сделать отключение электроэнергии более предсказуемыми для потребителей. Все регионы теперь будут действовать по единому принципу, учитывающему критерии день/ночь и будний/выходной.

Благодаря этому у жителей каждого региона будет понятное расписание, когда отключения применяются к их группе. Однако следует помнить, что в случаях аварий, повреждений сетей врагом или других непредвиденных обстоятельств графики могут изменяться.

Как будут работать графики

принцип справедливости: ограничения будут распределяться равномерно между всеми регионами;

ограничения будут распределяться равномерно между всеми регионами; разделение групп: каждая очередь графика поделена на две подочереди, которые можно отключать отдельно;

каждая очередь графика поделена на две подочереди, которые можно отключать отдельно; оперативное управление: в случае необходимости диспетчеры могут отключать как половину очереди, так и полторы или две очереди в зависимости от нагрузки на сеть;

время подключения: на питание или отключение абонентов выделяется до 30 минут.

Как это повлияет на бизнес

Изменения коснутся и промышленных потребителей. Укрэнерго ужесточает контроль за выполнением графиков ограничения мощности (ГОП) для бизнеса и промышленных предприятий. Если такие потребители не соблюдают распоряжения, операторы систем распределения будут применять графики аварийных отключений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Дії появилась новая функция, которая помогает найти работающие банковские отделения даже при длительных отключениях электроэнергии. Благодаря сети Power Banking, созданной НБУ, банковские услуги остаются доступными даже при продолжительных отключениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!