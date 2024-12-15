Синоптики назвали самый холодный месяц зимы 2024-2025 в Украине

Зима в Украине 2024–2025 будет относительно теплой, но не исключается поступление арктического холода. Самым холодным зимним месяцем станет январь, однако существенных осадков ждать не следует.

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Об этом рассказала кандидат географических наук Вера Балабух, сообщает ТСН.ua. По ее словам, зимы в Украине стали значительно теплее по сравнению со второй половиной 20 века.

Погода в декабре

После 15 декабря прогнозируется очередное повышение температуры воздуха с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также порывистым ветром. Атмосферное давление ощутимо снизится, а на дорогах местами возможна гололедица.

Погода в январе

Январь является самым холодным зимним месяцем в Украине. В этом году средняя температура в течение месяца составит около -5°C. Самый теплый день прогнозируется 31 января с температурой +7°C, а самым холодным станет 25 января, когда морозы составят -18°C. Значительных снегопадов не предполагается, ведь синоптики прогнозируют небольшое количество осадков, преимущественно в период с 8 по 24 января.

Погода в феврале

Февраль будет относительно прохладным месяцем. Средняя температура в этот период составит около 0°C. На юге страны и Закарпатье средняя температура воздуха в пределах месяца будет колебаться от +1...-2˚C и выше, а на северо-востоке она может опуститься до -3…-4˚C и ниже. Осадки предполагаются, но их ожидается небольшое количество.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в середине декабря возможны температурные "сюрпризы". В страну будут активнее заходить атмосферные фронты, однако сильных морозов не предвидится.

Во второй декаде декабря уже будет и больше осадков и определенное усиление ветра во время прохождения фронта. Кое-где может быть гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

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