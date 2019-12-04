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4 грудня • оновлено в 19:23
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В Індії почнуть продавати електрику за допомогою кріптовалютной технології

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В індійському штаті Уттар-Прадеш, населення якого складає близько 200 млн, почали випробування платформи з продажу енергії, видобутої сонячними панелями, за допомогою блокчейна.

Про це повідомляють Elektrovesti. Видання відзначає, що тепер жителі зможуть продавати своїм сусідам надлишки електроенергії.

Ілюстрація

Ілюстрація

medium.com

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Пілотне випробування блокчейн-платформи з торгівлі сонячною енергією проходить в рамках програми уряду. Згідно з планами керівництва країни, до 2022 року в Індії хочуть встановити сонячні панелі потужністю 40 ГВт, щоб скоротити залежність від викопного палива.

Технологія блокчейн дозволяє захистити дані від підробки і забезпечити доступ до інформації всім учасникам мережі. Також блокчейн допомагає створити гнучку систему управління всіма параметрами розподіленої енергетичної мережі.

Відповідають за проведення тестів дві державних компанії – UPNEDA і UPPCL. Сонячна енергія буде вироблятися на дахах адміністративних будівель.

Технологією блокчейна займеться партнерська компанія з Австралії Power Ledger. Її платформа буде працювати в тандемі з системами розумних датчиків. В результаті кожне домогосподарство зможе самостійно встановлювати ціни, відстежувати процес продажу енергії в режимі реального часу і забезпечувати виконання транзакцій.

Видання також зазначає, що перший в світі відкритий блокчейн для енергетичних компаній від фонду Energy Web Foundation з'явився влітку 2019 роки після запуску платформи з відкритим кодом розподіленого реєстру – Energy Web Chain. До неї можна підключати розумні лічильники, електромобілі і термостати, продаючи надлишки енергії назад.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчений з Харкова створив компактний сонячний колектор, який можна встановити навіть в багатоповерховому житловому будинку і використовувати для нагріву води.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Індія
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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