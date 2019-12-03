Как не платить за коммуналку: жителям квартир предложили простой способ

Для того, чтобы отказаться от услуг энергооператоров, жильцы домов с солнечными панелями могут объединяться в мини-сети, чтобы добывать, распределять и продавать электричество соседям.

Об этом сообщает Science Direct. Подобная система позволяет избавиться от необходимости покупать электроэнергию, а в идеале даже заработать на продаже излишков соседям и окружающим домам.

Дом с солнечными панелями в Бруклине, Нью-Йорк mcny.org

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Создание сети домов с солнечными панелями позволяет объединить "усилия" десятков и сотен солнечных панелей в единую электрическую сеть. Владельцы и участники кластера могут управлять уровнем добычи энергии, распределять ее между членами объединения и даже продавать, минуя национального энергетического оператора

Контролировать процессы в сети можно с помощью технологии блокчейн, которая позволяет защитить данные от подделки и обеспечить доступ к информации всем участникам сети. Также блокчейн позволяет создать гибкую систему управления всеми параметрами распределенной энергетической сети.

Издание в качестве примера приводит случай с жителями Бруклина в Нью-Йорке, которые объединили солнечные панели десятков домов в мини-сеть Transactive Grid. По предварительным подсчетам участников эксперимента, за полгода экономия составила 7-10% без снижения объемов потребления электричества.

Аналогичный проект был реализован в Австралии, где в городе Бассельтон сеть PowerLedger объединила 20 жилых домов и развлекательный центр, оснащенных солнечными панелями. Поскольку количество солнечных дней в данном регионе достигает 300-320 дней в год, излишки энергии участники проекта предпочли распределять среди других потребителей напрямую, что позволило сделать цену на 15% ниже рыночной.

Издание отмечает, что в будущем мини-сети подобного типа, построенные на базе возобновляемых источников энергии, смогут конкурировать с глобальными операторами. При этом простота и удобство их использование позволит снизить цены и создать конкурентную среду.

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