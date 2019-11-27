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29 ноября • обновлено в 12:06
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/ Солнечная энергетика

Горячая вода будет бесплатной: украинец изобрел необычную установку для жилых домов

10.1т
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Ученый из Харькова Александр Согоконь создал компактный солнечный коллектор, который можно установить даже в многоэтажном жилом доме и использовать для нагрева воды.

Об этом сообщают "Факты". Издание отмечает, что несколько коллекторов такого типа способны обеспечить горячей водой целый подъезд жилого дома.

Солнечный концентратор

Солнечный концентратор

fakty.ua

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По словам ученого, важной особенностью его установок является устойчивость к сильному ветру. Традиционные солнечные коллекторы состоят из сплошной зеркальной поверхности, поэтому имеют большую парусность и во время шквального ветра могут обрушиться.

Александр придумал, как устранить эту угрозу: сконструировал коллектор, состоящий из набора зеркальных пластин, расположенных друг от друга на большом расстоянии. Благодаря этому ветер проходит через коллектор, как сквозь ветви деревьев, то есть почти не встречая сопротивления.

Также конструкция весит всего 145 кг, поэтому ее можно монтировать на крышах домов без опаски обрушения перекрытий. При этом высокая производительность установки достигается за счет автоматики, которая следит за перемещением Солнца в течение дня. Это позволяет корректировать положение отражают пластин так, чтобы они постоянно были развернуты к источнику света и собирали максимально возможное количество энергии.

Мощность каждой установки составляет 8 кВт, и за световой день она способна нагреть около двух тонн воды до 50 градусов. Во время работы конструкции лучи солнца благодаря зеркалам концентрируются на емкости с теплоносителем, который доставляет тепло в бак-термос с водой. Для жителей одного частного дома этого запаса воды хватит на 7-10 суток, причем за счет теплоизоляции бака вода остывает всего на два-три градуса в сутки.

По словам изобретателя, одна солнечная установка обходится в до $5 тыс. и окупается за 2-3 года. Если три-четыре коллектора разместить на крыше пятиэтажного жилого дома, они полностью обеспечат целый подъезд горячей водой, а затраты на весь проект окупятся за 3 года, отмечает Согоконь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как физик Сергей Юрко из Миргорода разработал и сконструировал простую и дешевую солнечную станцию для подогрева воды.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина Харьков
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Осталось найти 5 штук зелени на бесплатную воду)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие, у каждого из вас ведь стоит дома небольшой шкаф, который вырабатывает энергию от вращения земли. Зачем еще какое то солнечное фуфло? Вдруг, Путин солнце украдёт
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