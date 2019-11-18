Ученые из Сингапура и Нидерландов нашли способ сделать солнечные панели гораздо мощнее

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах и Наньянского технологического университета в Сингапуре смогли повысить эффективность солнечных панелей на 30%.

Об этом сообщает EcoTechnica со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances. По данным издания, группа исследователей разработала технологию, которая позволяет улавливать дополнительные электроны во время преобразования солнечной энергии в электрическую.

Установка для сверхбыстрой спектроскопии inverse.com

В традиционных элементах солнечных панелей полупроводники улавливают фотоны света и преобразуют их в электричество. Однако, если частицы несут слишком мало энергии, они попросту проходят сквозь материал.

Если же энергии слишком много, то полупроводник не может преобразовать ее полностью. Эти фотоны производят "горячие электроны", избыточная энергия которых затем теряется в виде тепла.

Ученые использовали специальный полупроводник, после чего ускорили электроны лазером и изучили их поведение. Обнаружилось, что технология позволяет панелям поглощать "горячие электроны", что повышает эффективность потенциальных фотоэлектрических элементов.

"По предварительным расчетам эффективность солнечных элементов может увеличена на 25-30%", – заявил профессор университета Гронингена Максим Пшеничников.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли способ добычи, хранения и использования солнечной энергии при помощи особого вещества на базе углерода, водорода и азота.

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