Солнечные станции начали работать в ночное время: что придумали ученые

Компания Lightsource BP провела испытания, во время которых ресурсы солнечной станции использовали в ночное время для балансировки энергосистемы, что позволило сократить расходы.

Об этом сообщает пресс-служба концерна BP. Отмечается, что следующая серия испытаний пройдет в 2020 году.

Иллюстрация bp.com

В рамках испытаний на одной из своих солнечных электростанций в Великобритании компания предоставила мощности установки для балансировки потока энергии и выравнивания нагрузки в энергосистеме в ночное время. Результаты испытаний показали что солнечные фермы могут играть важную роль в энергетической системе даже в ночное время.

Солнечные и ветровые электростанции, оснащённые инверторами, задача которых состоит в трансформации постоянного тока в переменный, способны оказывать большинство вспомогательных услуг для энергосистем не хуже, чем это делают "традиционные" генераторы.

В компании подтвердили, что это первый случай в Великобритании, когда солнечная электростанция поддержала работу энергосистемы в ночное время. К сожалению, возможности "зеленой" энергетики пока не применяются в таком ключе из-за относительной новизны, поэтому такие испытания важны для получения соответствующего опыта, отмечают в BP.

Участники проекта отмечают, что проект по контролю нагрузок энергосистемы позволит сэкономить потребителям энергии в Великобритании более 400 млн. фунтов стерлингов к 2050 году и обеспечить дополнительные 4 ГВт мощности, благодаря оптимизации пропускной способности сетей и соответствующего снижения потребностей в расширении инфраструктуры.

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