Вчені змогли усунути серйозний недолік сонячних панелей

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили прозоре покриття з органічного полімеру, яке зробить сонячні панелі більш потужними й менш крихкими.

Про це повідомляє HighTech. Видання зазначає, що покриття також придатне й для виробництва розумного одягу з тканин, що дихають.

Фотоелектричний елемент з перовскіту eurekalert.org

Новини Вчені з Сінгапуру та Нідерландів знайшли спосіб зробити сонячні панелі більш ефективними

Зазвичай для виробництва сонячних панелей використовують оксид індію-олова (ITO), проте це дуже крихкий матеріал, і через незначний час він тріскається. Інженери створили органічний полімер PEDOT, який виявився більш ніж удесятеро ефективнішим за попередню версію.

Новий гнучкий матеріал наноситься надтонким шаром всього кілька нанометрів завтовшки. Через це виникає шар, структура якого складається з крихітних кристалів, що утворюють ідеальну горизонтальну лінію, завдяки чому досягається висока провідність.

Для демонстрації можливостей матеріалу розробники нанесли шар PEDOT на перовскітний фотоелемент, який вважається потенційною заміною кремнієвих сонячних панелей. В підсумку продуктивність фотоелектричного модуля підвищилася, до того ж елементи стали вдвічі більш "витривалими".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Lightsource BP провела випробування, під час яких ресурси сонячної станції використовували в нічний час.

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