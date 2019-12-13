Созданы солнечные панели, которые смогут заменить окна: как это работает

Ученые из Национального института науки и технологий Ульсана в Южной Корее создали прозрачные солнечные панели, которые можно устанавливать на окнах зданий.

Об этом сообщает PV Magazine. Разработчики отмечают, что при помощи их устройства в будущем можно будет заменить все окна на фотоэлектрические модули.

Демонстрация прозрачной технологии economist.com

Новости Ученые смогли сделать солнечные панели неуязвимыми для загрязнений

В крупных мегаполисах ежедневно создаются здания, в которых общий метраж окон в несколько раз превышает площадь крыши. В случае установки прозрачных солнечных панелей на окнах зданий можно получить в разы больше электроэнергии, отмечает член научной группы исследователей Кванен Сео.

Стоит отметить, что ученые из Южной Кореи не первые, кто изобрел прозрачные солнечные панели. Однако предыдущие разработки были менее эффективными, и обладали существенным недостатком, окрашивая проходящий сквозь них свет в красный или синий оттенок.

Прозрачные солнечные панели www.cell.com

Для решения этой проблемы ученые начали поиск новых материалов для создания универсальных солнечных панелей. Однако Сео вместе с коллегами решилии разработать прозрачные солнечные элементы из кремниевых пластин, которые используются для создания 90% фотоэлектрических модулей.

Они взяли квадратные ячейки, сделанные из кристаллического кремния, который полностью непрозрачен, а затем пробили в них крошечные отверстия диаметром 100 микрометров, размером с волос человека. Это позволило материалу пропускать 100% солнечного света, не меняя его цвет.

Прозрачные солнечные панели www.cell.com

Твердая часть ячейки по-прежнему поглощает весь свет, что обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии на уровне 12%, что в несколько раз превышает показатель в 3-4%, характерный для обычных прозрачных солнечных панелей. При этом прозрачные панели все еще существенно уступают в мощности обычным модулям, эффективность которых находится в пределах 20%.

В ближайшие годы ученые планируют создать ячейку с эффективностью не менее 15%. Это позволит вывести их продукт на промышленный уровень и мировые рынки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

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