Створено сонячні панелі, які зможуть замінити вікна: як це працює

Вчені з Національного інституту науки і технологій Ульсан у Південній Кореї створили прозорі сонячні панелі, які можна встановлювати на вікнах будівель.

Про це повідомляє PV Magazine. Розробники зазначають, що за допомогою їхньої технології в майбутньому можна буде замінити всі вікна на фотоелектричні модулі.

Демонстрація прозорої технології economist.com

Новини Вчені змогли зробити сонячні панелі невразливими для забруднень

У великих мегаполісах щодня створюються будівлі, в яких загальний метраж вікон у кілька разів перевищує площу даху. У разі встановлення прозорих сонячних панелей на вікнах будівель можна отримати в рази більше електроенергії, зазначає член наукової групи дослідників Кванен Сео.

Варто зауважити, що вчені з Південної Кореї не перші, хто винайшов прозорі сонячні панелі. Однак попередні розробки були менш ефективними, і мали істотну ваду, забарвлюючи світло, що проходить крізь них, у червоний або синій відтінок.

Прозорі сонячні панелі www.cell.com

Для вирішення цієї проблеми вчені почали пошук нових матеріалів для створення універсальних сонячних панелей. Однак Сео разом із колегами виришіли розробити прозорі сонячні елементи з кремнієвих пластин, які використовуються для створення 90% фотоелектричних модулів.

Вони взяли квадратні елементи, зроблені з кристалічного кремнію, який повністю непрозорий, а потім пробили в них крихітні отвори діаметром 100 мікрометрів, завбільшки з волосину людини. Це дозволило матеріалу пропускати 100% сонячного світла, не змінюючи його колір.

Прозорі сонячні панелі www.cell.com

Тверда частина модуля, як і раніше, поглинає все світло, що забезпечує високу ефективність перетворення енергії на рівні 12%, що в кілька разів перевищує показник в 3-4%, характерний для звичайних прозорих сонячних панелей. А проте прозорі панелі все ще істотно поступаються в потужності звичайним модулям, ефективність яких розташована в межах 20%.

Найближчими роками вчені планують створити модулі з ефективністю не менше 15%. Це дозволить вивести їх продукт на промисловий рівень і світові ринки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили прозоре покриття з органічного полімеру, яке зробить сонячні панелі більш потужними і менш крихкими.

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