Впервые за 10 лет: стало известно о рекордных инвестициях в "зеленую" энергетику

В 2019 году в возобновляемую энергетику инвестировали рекордные суммы: к примеру, в офшорную ветроэнергетику вложили $29,9 млн, что на 19% больше, чем в 2018 году.

Об этом говорится в отчете исследовательской компании Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Аналитики организации сравнили финансовые показатели Китая, США и Европы.

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В 2019 году инвестиции в возобновляемую энергетику составили $282,2 млрд, что на 1% больше, чем в 2018 году, отмечают аналитики агентства. В Китае, который сейчас является крупнейшим мировым рынком, инвестиции наоборот, снизились, говорится в отчете.

Рекордный рост инвестиций был отмечен в офшорной ветроэнергетике. Они составили $29,9 млрд, что на 19% больше, чем в 2018 году.

Впервые за десять лет инвестиции в ветроэнергетику, как материковую, так и офшорную, превзошли инвестиции в солнечную энергетику. Вложения в ветрогенерацию выросли на 6% благодаря оффшорному сектору до $138,2 млрд. При этом инвестиции в солнечную энергетику снизились на 3% до $131,1 млрд.

Снижение цены на создание объектов альтернативной генерации привело к тому, что по итогам 2019 года в мире было построено суммарно 180 ГВт ветровых и солнечных электростанций. Это на 20 ГВт больше, чем в 2018 году, подчеркивают исследователи BNEF.

"Китай снова стал крупнейшим инвестором в возобновляемые источники энергии – в 2019 году, он инвестировал $83,4 млрд, однако это оказалось на 8% меньше, чем в 2018 году. При этом инвестиции в ветроэнергетику в КНР выросли на 10% до $55 млрд, а в солнечную энергетику упали на 33% до $25,7 млрд, что составляет лишь треть китайских инвестиций в солнце в рекордном 2017 году", – говорится в отчете.

США, которые являются вторым по величине инвестором в ВИЭ, потратили на "зеленую" энергетику $55,5 млрд, что на 28% больше, чем в 2018 году. "Стоит отметить, что инвестиции в "чистую генерацию" произошли на третий год президентства Дональда Трампа, который не особо поддерживал ВИЭ", – отметил Этан Зиндлер, глава американского представительства BNEF.

Европа в 2019 году вложила в ВИЭ $54,3 млрд, что оказалось на 7% меньше, чем в 2018 году. Лидером региона стала Испания с $8,4 млрд инвестиций, что на 25% больше, чем в 2018 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что технологии возобновляемой энергетики благодаря постоянному снижению цены способны избавить Европу от геополитических угроз, которые создает зависимость от ископаемого топлива.

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