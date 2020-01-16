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16 января • обновлено в 14:37
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Трампу указали на серьезные заблуждения в "зеленой" энергетике: мифы и реальность

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "знает очень много о ветрогенераторах" и разбирается в них лучше большинства. При этом его поймали на распространении известных фейков.

Об этом сообщает CNN. Впоследствии журналисты собрали весь список противоречивых заявлений Трампа, и рассказали, в чем заключалась их ошибочность.

Трампу указали на серьезные заблуждения в "зеленой" энергетике: мифы и реальность

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"Во время выступления перед молодыми избирателями Трамп допустил несколько грубых ошибок. Президент также сделал откровенно ложные заявления, которые не соответствуют действительности", – пишут авторы издания.

Заблуждение: массовая смерть птиц

Трамп заявил, что ветряные турбины являются огромными "кладбищами для птиц". По его словам, приближаясь к ветрогенератору, вы увидите больше птиц, чем за всю свою жизнь.

Факт: исследования показывают, что ветрогенераторы хоть и являются причиной смерти определенного количества птиц, однако основное количество "пернатых" погибает из-за кошек и электростанций других типов.

По данным Службы охраны рыбы и дикой природы США, столкновения с турбинами убивают от 140 тыс. до 500 тыс. птиц в год. При этом другие источники энергии, такие как уголь, нефть и линии электропередач, способствуют гибели миллионов птиц. Тем не менее, кошки остаются самой большой угрозой для птиц, ежегодно убивая от 1,3 до 4 млрд птиц.

Заблуждение: верогенераторы отключают из-за гибели белоголовых орланов

По словам Трампа, ветрогенераторы становятся причиной смерти множества редких птиц, среди которых оказались белоголовые орланы. Президент заявил, что со временем энергетиков заставляют отключать турбины из-за смертей орлов.

Факт: не существовало ситуаций, когда энергетики после преодоления определенного количества погибших птиц отключали ветрогенераторы по указке правительства. Тем не менее, закон регламентирует эту ситуацию, подчеркивают эксперты.

С 2017 года ветряные электростанции могут обращаться за разрешением на срок до 30 лет, что освобождает их от судебного преследования за 4200 орлов, убитых в результате использования ветряных турбин. Эти разрешения подлежат пятилетнему пересмотру и требуют от ветровых установок сообщать, сколько орлов они убили. Однако превышение этого предела не влечет за собой штраф и не требует остановки ветрогенератора.

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Заблуждение: углеродный след

Трамп утверждал, что ветряные турбины оставляют большой углеродный след. По его словам, производство ветряных турбин приводит к "огромному количеству выбросов СО2 в атмосферу".

Факт: по данным Министерства энергетики, энергия ветра имеет наименьший углеродный след по сравнению с другими источниками энергии. Исследование 2014 года также показало, что после эксплуатации в течение пяти-восьми месяцев средняя ветряная турбина будет компенсировать энергию, затрачиваемую на ее изготовление.

В том же исследовании отмечается, что "ветряные турбины производят энергию практически без выбросов". По данным Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики, угольная электроэнергия выделяет примерно в 20 раз больше парниковых газов в киловатт-час, чем ветер.

Заблуждение: государственные субсидии

Трамп заявил, что ветряные мельницы очень быстро изнашиваются и требуют замены, на что потребуются субсидии правительства. "Вы знаете, что они не говорят вам о ветряных мельницах? Через 10 лет они ужасно выглядят. Но для их замены энергетикам нужны субсидии", – заявил глава государства.

Факт: правительство не предоставляет субсидии на ремонт или замену ветряных турбин. Хотя ветровые электростанции получают налоговые льготы, если они производят определенное количество энергии в течение первого десятилетия, даже эта субсидия будет прекращена к 2020 году. Кроме того, средняя продолжительность жизни ветряных турбин составляет 20-25 лет, а не 10.

Заблуждение: влияние ветрогенераторов на цену имущества

По словам Трампа, "если около вашего дома или даже в поле зрения находится ветрогенератор, цена на недвижимость автоматически снижается на 50%.

Факт: Несколько крупных научных исследований не обнаружили статистически значимого снижения средней стоимости имущества из-за ветряных турбин в США. К примеру, исследование 2016 года, в котором анализировались продажи домов в радиусе 10 км от ветряных турбин и более 15 лет в одном штате, не выявило "уникального влияния на уровень продаж домов вблизи ветряных турбин. "

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Iberdrola из Испании приступила к разработке офшорного комплекса ветрогенераторов мощностью 14 МВт на территории Восточной Англии стоимостью $8,5 млрд и общей мощностью 3,1 ГВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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