Вперше за 10 років: стало відомо про рекордні інвестиції в "зелену" енергетику

У 2019 року в відновлювану енергетику інвестували рекордні суми: наприклад, в офшорну вітроенергетику вклали $29,9 млн, що на 19% більше, ніж в 2018 році.

Про це йдеться в звіті дослідницької компанії Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Аналітики організації порівняли фінансові показники Китаю, США та Європи.

windpowerengineering.com

У 2019 році інвестиції у відновлювану енергетику склали $282,2 млрд, що на 1% більше, ніж в 2018 році, відзначають аналітики агентства. У Китаї, який зараз є найбільшим світовим ринком, інвестиції навпаки, знизилися, йдеться в звіті.

Рекордне зростання інвестицій було відзначене в офшорній вітроенергетиці. Вони склали $29,9 млрд, що на 19% більше, ніж в 2018 році.

Вперше за десять років інвестиції в вітроенергетику, як материкову, так і офшорну, перевершили інвестиції в сонячну енергетику. Вкладення в вітрогенерацію виросли на 6% завдяки офшорному сектору до $138,2 млрд. При цьому інвестиції в сонячну енергетику знизилися на 3% до $ 131,1 млрд.

Зниження ціни на створення об'єктів альтернативної генерації призвело до того, що за підсумками 2019 року в світі було побудовано сумарно 180 ГВт вітрових і сонячних електростанцій. Це на 20 ГВт більше, ніж в 2018 році, підкреслюють дослідники BNEF.

"Китай знову став найбільшим інвестором в поновлювані джерела енергії – в 2019 році, він інвестував $83,4 млрд, однак це виявилося на 8% менше, ніж в 2018 році. При цьому інвестиції в вітроенергетику в КНР зросли на 10% до $55 млрд, а в сонячну енергетику впали на 33% до $25,7 млрд, що становить лише третину китайських інвестицій в сонце в рекордному 2017 році", – йдеться в звіті.

США, які є другим за величиною інвестором в ВДЕ, витратили на "зелену" енергетику $55,5 млрд, що на 28% більше, ніж в 2018 році. "Варто зазначити, що інвестиції в "чисту генерацію" відбулися на третій рік президентства Дональда Трампа, який не особливо підтримував ВДЕ", – зазначив Етан Зіндлер, глава американського представництва BNEF.

Європа в 2019 році вклала в ВДЕ $54,3 млрд, що виявилося на 7% менше, ніж в 2018 році. Лідером регіону стала Іспанія з $8,4 млрд інвестицій, що на 25% більше, ніж в 2018 році.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що технології відновлюваної енергетики завдяки постійному зниженню ціни здатні позбавити Європу від геополітичних загроз, які створює залежність від викопного палива.

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