Переход стран мира на "зеленую" энергетику: озвучена "цена вопроса"

Для удвоения нынешнего уровня мощностей возобновляемой энергетики (ВИЭ), необходимо до 2030 года увеличить инвестиции в "зеленую" генерацию до $750 млрд.

Об этом говорится в тексте доклада, который выпустило Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) для 10-ой ежегодной ассамблеи. Традиционно документ отражает последние мировые достижения в области ВИЭ и рассказывает о мерах, которые необходимо принять в ближайшие годы.

Согласно отчету агентства, увеличение уровня инвестиций позволит сохранить темпы внедрения новых мощностей ВИЭ по всему миру. Благодаря этому к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна увеличиться с 25% до 57% в глобальном масштабе.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что мировой уровень инвестиций в традиционную энергетику достигает объема в $10 трлн. Если его не сократить, это создает риск вероятности превышения мирового уровня выбросов углерода в 1,5 градуса в этом десятилетии.

"Мы вступили в десятилетие действий в области возобновляемых источников энергии, период, в котором энергетическая система будет преобразовываться с беспрецедентной скоростью. Чтобы это произошло, мы должны срочно решить вопрос о необходимости усиления политики стимулирования и значительного увеличения инвестиций в ВИЭ в течение следующих 10 лет. Возобновляемые источники энергии являются ключом к устойчивому развитию и должны занимать центральное место в энергетическом и экономическом планировании во всем мире", – заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камер.

Кроме того, эксперты отмечают, что инвестиции в "зеленую" энергетику позволят сэкономить до $3,7 трлн к 2030 году благодаря снижению уровня потерь, связанных с изменениями климата. Это превышает необходимый уровень инвестиций в 7 раз, подчеркивают аналитики.

Кроме того, в IRENA напоминают, что за последние несколько лет благодаря развитию технологий затраты на солнечную энергию снизились почти на 90%. При этом цены на ветряные турбины за это время также снизились в два раза.

Если уровень технологического развития и соответствующих инвестиций сохранится на том же уровне, к конку десятилетия солнечные и ветровые станции могут покрыть более 2/3 мировых потребностей в энергии. Кроме того, сотни миллионов людей смогут получить доступ к автономным источникам энергии благодаря "зеленой" генерации – в настоящее время более 160 млн человек по всей земле пользуются преимуществами возобновляемой энергетики в частном порядке, говорится в отчете.

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