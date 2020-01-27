Самые популярные в мире источники "зеленой" энергии: назван список

В список самых популярных источников возобновляемой энергии мира по итогам 2018 года вошли гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергия, биоэнергетика и геотермальная энергетика.

Об этом пишет издание Power Technology. Авторы напоминают, что к 2035 году на долю "зеленой" генерации будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии.

Возобновляемые источники энергии nuenergy.org

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Самым популярным источником возобновляемой энергии признана гидроэнергетика. Глобальная мировая мощность всех мировых гидроэлектростанций превышает 1,2 ТВт, что составляет 54% от глобальной мощности "зеленых" источников энергии и более 18% от всех источников производства электричества в мире.

Самая большая гидроэлектростанция в мире мощностью 22,5 ГВт расположена в Китае, который сейчас удерживает первенство в мировой гидроэнергетике. Прочие станции-рекордсмены находятся в Бразилии, США, Канаде и России.

"Стоит отметить, что в последние годы гидроэнергетические проекты приобрели противоречивый характер из-за экологических и социальных последствий, связанных с биологическим разнообразием и переселением людей", – отмечает издание.

Второе место в списке самых популярных "зеленых" источников занимает ветроэнергетика, глобальная мировая мощность которой в 2018 году превысила 563 ГВт. Это составляет порядка 24% от общей мощности всей возобновляемой энергетики мира.

Двумя крупнейшими операторами объектов ветроэнергетики являются Китай (более 184 ГВт) и США (порядка 94 ГВт). При этом Германия, Испания, Индия, Великобритания, Италия, Франция, Бразилия, Канада и Португалия являются другими крупными ветроэнергетическими странами, на которые вместе с Китаем и США приходится более 85% от общего объема ветроэнергетических мощностей в мире.

Стоит отметить, что самая мощная ветроэлектростанция в мире мощностью 8 ГВт расположена в Китае.

На третьем месте списка расположилась солнечная энергетика, общий мировой объем которой достиг 486 ГВт. Несмотря на то, что доминирующей является фотоэлектрическая генерация (солнечные панели), технологии концентрирования солнечной энергии также набирают популярность (гелиотермальные станции).

Годовой темп прироста совокупной солнечной энергетической мощности составил в среднем 25% за последние пять лет, что делает солнечную энергию самым быстрорастущим возобновляемым источником энергии. На долю Азии пришлось около 70% от общего объема 94 ГВт глобального расширения солнечной энергетики в 2018 году.

Самой большой солнечной электростанцией мира признана Noor Abu Dhabi solar мощностью 1.17 ГВт в Объединенных Арабских Эмиратах.

Четвертым по величине возобновляемым источником энергии является биоэнергетика. Чистая мощность мирового производства электроэнергии из биомассы в настоящее время превышает 117 ГВт, в то время как глобальная выработка биоэнергии увеличилась с 317 кВт ч в 2010 году до более чем 495 кВт ч в 2018 году.

Электростанция Ironbridge мощностью 740 МВт на территории Великобритании является самым большим объектом генерации электричества, которое работает на биомассе. При этом электростанция Vaskiluodon Voima мощностью 140 МВт в Финляндии является самой большой биогазовой установкой в мире.

Пятое место в списке занимает геотермальная энергетика. Ее глобальная мировая мощность превысила 13,2 ГВт в 2018 году, что делает её пятым по величине возобновляемым источником для производства электроэнергии. США, Филиппины, Индонезия, Мексика и Италия входят в пятерку крупнейших производителей геотермальной энергии в мире.

Геотермальный комплекс Geysers, расположенный к северу от Сан-Франциско в Калифорнии, США, с активной производственной мощностью 900 МВт, является крупнейшей в мире геотермальной электростанцией.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что согласно последним данным статистической службы Европейского Союза, в 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

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