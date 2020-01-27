Найпопулярніші у світі джерела "зеленої" енергії: названо список

До списку найпопулярніших джерел відновлюваної енергії світу за підсумками 2018 року увійшли гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергія, біоенергетика і геотермальна енергетика.

Про це пише видання Power Technology. Автори нагадують, що до 2035 року на частку "зеленої" генерації припадатиме більш ніж половина світового виробництва електроенергії.

Поновлювані джерела енергії nuenergy.org

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Найпопулярнішим джерелом поновлюваної енергії визнана гідроенергетика. Глобальна світова потужність всіх світових гідроелектростанцій перевищує 1,2 ТВт, що становить 54% від глобальної потужності "зелених" джерел енергії та понад 18% від усіх джерел виробництва електрики у світі.

Найбільша гідроелектростанція у світі потужністю 22,5 ГВт розташована в Китаї, який зараз утримує першість у світовій гідроенергетиці. Інші станції-рекордсмени розташовані у Бразилії, США, Канаді та Росії.

"Варто зазначити, що в останні роки гідроенергетичні проєкти набули суперечливого характеру через екологічні та соціальні наслідки, пов'язані з біологічною різноманітністю і переселенням людей", – зазначає видання.

Друге місце у списку найпопулярніших "зелених" джерел посідає вітроенергетика, глобальна світова потужність якої у 2018 році перевищила 563 ГВт. Це становить близько 24% від загальної потужності всієї відновлюваної енергетики світу.

Двома найбільшими операторами об'єктів вітроенергетики є Китай (понад 184 ГВт) і США (близько 94 ГВт). При цьому Німеччина, Іспанія, Індія, Великобританія, Італія, Франція, Бразилія, Канада і Португалія є іншими великими вітроенергетичними країнами, на які разом із Китаєм і США припадає понад 85% від загального обсягу вітроенергетичних потужностей у світі.

Варто зазначити, що найбільша вітроелектростанція у світі потужністю 8 ГВт розташована в Китаї.

На третьому місці списку розташувалася сонячна енергетика, загальний світовий обсяг якої досяг 486 ГВт. Незважаючи на те, що домінуючою є фотоелектрична генерація (сонячні панелі), технології концентрування сонячної енергії також набирають популярність (геліотермальні станції).

Річний темп приросту сукупної сонячної енергетичної потужності склав у середньому 25% за останні п'ять років, в результаті чого сонячна енергетика як джерело поновлюваної енергії зростає найшвидше. На частку Азії припало близько 70% від загального обсягу 94 ГВт глобального розширення сонячної енергетики у 2018 році.

Найбільшою сонячною електростанцією світу визнана Noor Abu Dhabi solar потужністю 1,17 ГВт в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Четвертим за величиною поновлюваним джерелом енергії є біоенергетика. Чиста потужність світового виробництва електроенергії з біомаси наразі перевищує 117 ГВт, тоді як глобальне вироблення біоенергії збільшилося з 317 кВт год у 2010 році до більш ніж 495 кВт год в 2018 році.

Електростанція Ironbridge потужністю 740 МВт на території Великобританії є найбільшим об'єктом генерації електрики, що працює на біомасі. При цьому електростанція Vaskiluodon Voima потужністю 140 МВт у Фінляндії є найбільшою біогазовою установкою у світі.

П'яте місце у списку посідає геотермальна енергетика. Її глобальна світова потужність перевищила 13,2 ГВт в 2018 році, що робить її п'ятим за величиною поновлюваним джерелом для виробництва електроенергії. США, Філіппіни, Індонезія, Мексика та Італія входять до п'ятірки найбільших виробників геотермальної енергії у світі.

Геотермальний комплекс Geysers, розташований на північ від Сан-Франциско в Каліфорнії, США, з активною виробничою потужністю 900 МВт, є найбільшою у світі геотермальною електростанцією.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що згідно з останніми даними статистичної служби Європейського Союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

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