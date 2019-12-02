Энергия солнца или ветра: как разбогатеть на "зеленых" тарифах в Украине

В этом году Украина вошла в десятку лучших стран по привлекательности инвестиций в "зеленую" энергетику, по версии международного агентства Bloomberg New Energy Finance. Особо быстрыми темпами развивается производство энергии из солнца и ветра. Но, все же, что выгодней – построить ветроэлектростанцию или поставить солнечные панели, и есть ли в продаже недорогие ветряки отечественной сборки – разбирался OBOZREVATEL.

Какие преимущества

Предпринимателям следует знать, что коэффициент производительности ветра в 2-3 выше, чем производительность солнца. 1 кВт ветроэлектростанции способен генерировать 2200-3200 кВт/ч электроэнергии – в 2-3 раза больше, чем солнечная электростанция аналогичной мощности.

Преимущество ВЭС еще и в том, что они занимают меньше земли, чем солнечные электростанции. Так, для ВЭС мощностью 1 МВт понадобится всего 30-50 соток земли, тогда как для СЭС аналогичной мощности – около 2 гектар. ВЭС могут быть максимально приближены к точкам подключения: ВЭС >20 МВт может находиться в 700 м от населенных пунктов, бытовая до 150 кВт – всего в 40 метрах (согласно ДСТУ). Ветрогенераторы, в отличие от СЭС, разрешено размещать на землях сельскохозяйственного назначения. Поэтому рождается новая группа производителей энергии из возобновляемых источников – фермеры, аграрии.

"Зеленый" тариф

Согласно законодательству Украины, "зеленый" тариф по упрощенной системе могут получать домохозяйства с генерирующими мощностями до 50 кВт от ветра (от солнца – до 30 кВт, до 1.01.2020).Появилось понятие "комбинированные системы солнце + ветер". При этом, нужно учитывать, что диаграмма сезонной генерации ветрогенератора совпадает с сезонным потреблением на протяжении года. То есть строительство ветряков для обеспечения автономного энергопотребления стало еще выгоднее.

Также появилась новая подгруппа производителей электроэнергии – малый и средний бизнес, предприятия, использующие до 150 кВт энергии. Они получили право на упрощенную систему подключения и получение "зеленого" тарифа без лицензии.

Виды ветряков:

Как правило, различают два основных типа:

1. Горизонтальные

2. Вертикальные

Горизонтальный ветряк ru.all.biz

Самые популярные – горизонтальные ветряки (две или три лопасти). Гондола с лопастями прикреплена на высокую мачту. Чем больше высота мачты, тем выше эффективность генератора, ведь с каждыми 1,5 метрами высоты мачты, скорость ветра повышается приблизительно на 1м/с.

Горизонтальный ветрогенератор может быть либо с механическим устройством ориентирования на ветер – флюгером, либо с автоматизированным устройством на основе поворотного электродвигателя. Последний вариант используется в ветряках с мощностью 10 кВт и выше. Коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) для горизонтальных ветрогенераторов на уровне – 40% - 48%.

Кроме привычных горизонтальных ветряков, существуют и так называемые вертикальные роторы. Их заявленное производителями преимущество – малошумность, а также вращение и выработка электроэнергии уже при низкой скорости ветра в 2 м/с. В то же время, по данным вице-президента Украинской ветроэнергетической ассоциации Николая Савчука, "при 11 м/с вертикальный ротор в 2 кВт часто на практике выдает около 300 Вт энергии, то есть имеет существенно меньший коэффициент выработки". КПД горизонтальных ветрогенераторов на 30% больше, чем у вертикальных, но вместе с тем они на 30% шумнее.

Вертикальный ветряк ecoist.com.ua

Ветряные электростанции с вертикальным ротором можно устанавливать для снабжения энергией в частных домах, гостиницах, на производстве. Особенно их эффективно использовать на побережьях или на обширных территориях с высокой скоростью ветра.

Недостатком для массового их использования будет цена, которая втрое дороже от обычного горизонтального ветряка.

По данным Николая Савчука, "20% вертикальных ветряков в мире используют на станциях мобильной связи для обеспечения бесперебойного энергоснабжения. В таком случае значение имеет не стоимость, а гарантия работы ретрансляторов".

Стоимость ветряка

Ветрогенераторы стоят недешево. Так, по информации Николая Савчука "стоимость постройки под ключ 1 кВт ветроустановок малой мощности составляет около 3,5 тыс. долларов, тогда как СЭС обходится в 700-1000 долл. за 1 кВт. Соответственно, срок окупаемости достигает 5-7 лет. Для ВЭС мощностью 1 МВт обходится уже в 1 300 000 долл. Соответственно, срок окупаемости достигает 4-5 лет".

Энергия из солнца и ветра в Украине goodfon.ru

На украинском рынке можно купить более дешевые китайские ветрогенераторы, но они рассчитаны на высокую скорость ветра, чем обычно дуют в Украине – от 12 м/с, в Украине же скорость ветра, в среднем, около 8 м/с.

Украинских производителей недорогих ветрогенераторов для малых и средних ВЭС мощностью 20-150 кВт - нет, сегмент пока только начинает восстанавливаться после отсутствия государственной поддержки.

С 2019 года в Украину стали завозить реновированные ветрогенераторы – это восстановленные генераторы, прошедшие полный цикл тестирования, замены необходимых компонентов и собранные из оригинальных запчастей на заводе-изготовителе (или уполномоченном предприятии) ветрогенераторов.

Такой ветрогенератор работает как новый еще 15-20 лет. "Стоимость восстановленных ветрогенераторов в 3-10 раз ниже новых. Соответственно, и окупаемость проектов в 1,5-2 раза быстрее, чем при покупке новых, и достигает срока от 3 лет", – говорит Николай Савчук. В Украине предлагаются ветрогенераторы из Европы мощностью от 100 кВт до 3,5 МВт производства мировых брендов.

Ну, и последнее… Как показывает практика, ветер (для малой генерации не меньше 4,5 м/с, для большой - от 6 м/с и выше) можно найти на всей территории Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!