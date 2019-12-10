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11 декабря • обновлено в 00:14
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/ Ветровая энергетика

Впервые в истории: в США запустят металлургический завод на "зеленой" энергии

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В США сталелитейная компания Nucor вместе с энергетической компанией Evergy откроют металлургический завод, который будет работать на энергии ветрогенераторов мощностью 75 МВт.

Об этом сообщает Electrek. Экспериментальное предприятие откроют в городе Седейлия в штате Миссури благодаря наличию закона, который разрешает применять льготные тарифы на электроэнергию для производителей алюминия и стали.

Сталелитейный завод

Сталелитейный завод

electrek.co

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Мини-завод планируют открыть в конце 2019 года при бюджете в $250 млн, что позволит обеспечить работой более 250 человек. Руководство Nucor при этом подчеркивает, что энергию ветрогенераторов решили использовать благодаря максимально приемлемой конкурентной цене.

"Наш регион – настоящая "Саудовская Аравия" по части силы ветра. Благодаря этому все больше компаний стремятся в Канзас и Миссури, чтобы использовать местные условия для создание объектов на дешевой энергии ветра. Это позволяет всем нам уменьшить вред окружающему миру и создавать новые рабочие места", – отметил старший вице-президент Evergy Чак Кейсли.

Руководство Nucor также подчеркнуло свое стремление повысить энергоэффективность своих предприятий и уменьшить воздействие на окружающую среду. На мощностях завода компания планирует при помощи дуговых сталеплавильных печей перерабатывать железный лом в стальную арматуру для строительных нужд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Австралии золотодобывающий рудник Agnew перейдет на питание от солнечной и ветряной энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
США
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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