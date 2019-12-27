В Украине ввели новый способ продажи "зеленой" энергии: что решили в правительстве

В Украине энергия из возобновляемых источников (ВИЭ) будет продаваться через электронные аукционы Prozorro.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, первые аукционы запланированы на март 2020 года.

"Продажа "зеленой" энергии через е-аукционы Prozorro.Продажи будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию. Это решение правительства создаст условия для развития ВИЭ, позволит привлекать дешевые кредиты и способствует развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины", – заявил Гончарук.

Напомним, 24 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон №2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие инвесторов, которые хотят вложить в солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанции (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон также вводит систему, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на производимое электричество.

В правительстве считают, что "зеленые" аукционы позволят:

ввести реальную рыночную цену на электроэнергию из возобновляемых источников;

значительно повысить конкуренцию;

снизить ценовую нагрузку на конечного потребителя;

уменьшить инвестиционные риски, связанные с изменением законодательства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в деталях описал, что такое "зеленые" аукционы, и как они будут работать в Украине.

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