Солнечная энергия спасет города Украины от отключения электричества

В Украине добыча электричества с помощью небольших крышных солнечных электростанций (СЭС) может спасти небольшие города и поселки от дефицита энергии.

Об этом в своем блоге сообщает депутат Верховной Рады Максим Ефимов. По его слова, микрогенерация в течение 15-20 лет создаст новую архитектуру энергетики.

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"Микрогенерация позволяет обеспечить энергией поселки и городки, при этом, лишая их зависимости от магистральных сетей. Таким образом можно обеспечить стабильный доступ к электричеству на отдаленных территориях, где никогда не существовало стабильного энергообеспечения", – утверждает автор.

При этом он отмечает, что в Украине явление микрогенерации еще не стало глобальным, однако оно обладает большим потенциалом. Со временем правильный подход позволит сделать микрогенерацию источником стабильных поставок энергии без энергетических дисбалансов"

"При помощи крышных СЭС можно обеспечить потребности средней семьи и разгрузить сеть во время пиковых нагрузок. При этом более мощные СЭС до 30 кВт целесообразны для мелкого и среднего бизнеса, скажем, для хлебопекарен или фермерских хозяйств", – говорится в сообщении на страницах блога.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что до 2050 года в Украине максимально сократят использование угольных и атомных станций в пользу возобновляемой энергетики.

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