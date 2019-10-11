Домашние солнечные станции: сколько можно заработать

В Украине резко возросло количество домашних солнечных станций. Если в 2014 году их было по всей Украине только 20, то в 2019 году - уже порядка 12 000 украинцев решили заработать на солнечной энергии. И еще две важные цифры. По информации Держенергоефективности на первое полугодие 2019 года , общая мощность домашних солнечных станций – 276 МВт (для сравнения одна из самых больших в Европе Никопольская СЭС имеет мощность 200 МВт), а инвестиции в эту сферу уже превысили 240 млн евро. OBOZREVATEL узнал, как установить домашнюю солнечную станцию и получить доход.

Какие же солнечные станции в Украине можно назвать домашними?

Согласно законодательству Украины, потребители могут устанавливать в домашних условиях станции мощностью до 50 кВт.

Чтобы открыть такой энергообъект и получить "зеленый" тариф, украинским потребителям нужно будет предоставить документы права собственности на домовладение, а также договор на электроснабжение.

А вот ставка за стандартное подключение в каждом регионе Украины разная и зависит от степени мощности подключения и категории надежности электроснабжения, и что важно - она учитывает, где подключается солнечная станция – в городе или селе.

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Для работы солнечной станции необходимо установить двунаправленный счетчик. Если у потребителя 1-фазное подключение, то цена на такое устройство – от 4 тыс. грн, если 3-фазное - цена счетчика уже будет от 9 тыс. грн.

Конечно же, срок установки зависит от мощности солнечной станции и особенности ее размещения. Вот, к примеру, солнечную станцию на 10 кВт в среднем можно установить за 4-5 дней.

Как оформить "зеленый" тариф?

Договор о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу заключается с поставщиком универсальных услуг, который работает в регионе.

Как правило, после монтажа солнечной станции ее владелец подает специальное заявление-уведомление, к которому прилагает:

копию права собственности на домохозяйство;

копию договора на электроснабжение;

техническую документацию на установленное оборудование (инвертор и солнечные батареи).

домашняя солнечная станция building-tech.org

После оплаты счета за устройство узла учета, в течение трех дней технические специалисты его подключают, и уже в срок от 3 до 5 дней, по законодательству, договор купли / продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу должен быть подписан.

Оборудование домашней солнечной станции

Солнечные батареи и инвертор – вот основные элементы солнечной станции. На рынке есть большой выбор такого типа оборудования. Разные предложения от украинских, европейских, американских и китайских производителей. Нужно учесть, что в среднем стоимость 1 кВт вашей солнечной станции будет где-то в пределах 700-800 евро.

Сколько электроэнергии можно произвести

Как прокомментировал директор Департамента возобновляемой энергетики Держенергоефективности Юрия Шафаренко, "солнечная станция мощностью 30 кВт в среднем за год может произвести около 33 тыс. кВт*ч электрической энергии. Производство электроэнергии в летние месяцы может находиться в пределах 5 тыс. кВт * ч, а в зимние - до 1 тыс. кВт*ч".

А сколько можно заработать?

По словам Юрия Шафаренко: "Давайте возьмем среднее потребление домохозяйства - порядка 250 кВт*ч / мес, в год это получится -3 тыс. кВт*ч , Вы решили, к примеру, построить на крыше солнечную станцию мощностью 10 кВт, направленную на юг. Так вот, за год такая станция будет производить около 11-12 тыс. кВт*ч электроэнергии, то есть за это время по "зеленому" тарифу, который на сегодня составляет 18,09 € ct за кВт*ч можно будет продать 9 тыс. кВт*ч электрической энергии на 1630 евро."

В среднем, по мнению специалистов, окупаемость солнечной электростанций мощностью 10 кВт составляет около 5 лет.

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