Найбільша в Європі: у Швеції встановлять гігантську сонячну станцію

Шведська логістична компанія Speed Group планує побудувати найбільшу в Європі дахову сонячну електростанцію.

Установка площею 60 тис. кв. м буде щорічно виробляти близько 4 ГВт*год електроенергії, повідомляє Industry Europe. Монтаж конструкції, яка займе площу 11 футбольних полів, планують завершити в 2020 році, підкреслює видання.

Проект майбутньої станції industryeurope.com

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Встановлять фотоелектричні панелі на даху нового складського комплексу і головного офісу компанії Speed Group. Нова будівля площею 83 000 кв. м, як очікується, буде повністю введено в експлуатацію до травня 2020 року.

Територіально головний офіс компанії знаходиться недалеко від міста Бурос, в провінції Вестерйотланд, на заході Швеції. При цьому представники компанії не уточнили, панелями якого типу планують оснастити станцію.

"Мета ініціативи полягає в тому, щоб головний офіс Speed Group міг забезпечити свої потреби в електроенергії і зробити свій новий склад CO2-нейтральним. На думку керівництва компанії, це, в свою чергу, дозволить зробити пропозицію Speed Group привабливим не тільки з точки зору логістики, а й з точки зору екології", – відзначає видання.

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