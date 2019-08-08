В Германии зеленая энергия впервые превысила угольную и атомную: благодаря чему

В Германии за 6 месяцев впервые произвели больше электроэнергии из "зеленых" источников, чем выработала атомная и угольная генерация вместе взятые.

К "зеленым" источникам тут отнесли солнце, ветер, а также воду и биомассу. К рекордному результату привело снижение доли угля и ядерной энергии, передает Enterestingengineering. Но картина вполне может оказаться всего лишь отражением конкретной рыночной ситуации, а не долгосрочным трендом.

Доля "зеленой" генерации в Германии оказалась больше угольной и атомной вместе взятых Enterestingengineering

Ветровая и солнечная генерация напрямую зависят от погоды, а тут она как раз была очень благоприятной. Много ветра и солнца в Германии в этом году очень поспособствовало большой производительности. Так, доля электроэнергии из "зеленых" источников за полгода составила 47,3% против 43,4%, выработанных из угля и атома.

Газ выделен в отдельную категорию и составляет 9,3% от общего энергобаланса. Для того, чтобы экологическая энергия полностью победила ископаемые виды топлива нужны благоприятные погодные условия и строительство новых ветровых и солнечных электростанций, а так же увеличение числа биогазовых комплексов.

Но аналитики отмечают, что пока рано рассчитывать на стабильный перевес возобновляемой энергии. Ветра в первом полугодии было больше, чем обычно, что привело к росту доли ветровой генерации на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. По солнцу увеличение составило 6%. Газовая генерация выросла на 10%, в то время как атомная не изменилась по сравнению с прошлым годом, а угольная вообще сократилась на целых 30%. Позже некоторые угольные электростанции были закрыты.

Уменьшение использования ископаемого топлива для производства электроэнергии крайне важно для экологии планеты. Ранее OBOZREVATEL писал, что в результате серьезных климатических изменений миру грозит вероятная гибель.

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