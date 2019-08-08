Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В Германии зеленая энергия впервые превысила угольную и атомную: благодаря чему

Читать материал на украинском

В Германии за 6 месяцев впервые произвели больше электроэнергии из "зеленых" источников, чем выработала атомная и угольная генерация вместе взятые.

К "зеленым" источникам тут отнесли солнце, ветер, а также воду и биомассу. К рекордному результату привело снижение доли угля и ядерной энергии, передает Enterestingengineering. Но картина вполне может оказаться всего лишь отражением конкретной рыночной ситуации, а не долгосрочным трендом.

Доля "зеленой" генерации в Германии оказалась больше угольной и атомной вместе взятых

Доля "зеленой" генерации в Германии оказалась больше угольной и атомной вместе взятых

Enterestingengineering

Новости
Солнце или ветер: что охотнее выбирают украинцы для домашних электростанций

Ветровая и солнечная генерация напрямую зависят от погоды, а тут она как раз была очень благоприятной. Много ветра и солнца в Германии в этом году очень поспособствовало большой производительности. Так, доля электроэнергии из "зеленых" источников за полгода составила 47,3% против 43,4%, выработанных из угля и атома.

Газ выделен в отдельную категорию и составляет 9,3% от общего энергобаланса. Для того, чтобы экологическая энергия полностью победила ископаемые виды топлива нужны благоприятные погодные условия и строительство новых ветровых и солнечных электростанций, а так же увеличение числа биогазовых комплексов.

Но аналитики отмечают, что пока рано рассчитывать на стабильный перевес возобновляемой энергии. Ветра в первом полугодии было больше, чем обычно, что привело к росту доли ветровой генерации на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. По солнцу увеличение составило 6%. Газовая генерация выросла на 10%, в то время как атомная не изменилась по сравнению с прошлым годом, а угольная вообще сократилась на целых 30%. Позже некоторые угольные электростанции были закрыты.

Уменьшение использования ископаемого топлива для производства электроэнергии крайне важно для экологии планеты. Ранее OBOZREVATEL писал, что в результате серьезных климатических изменений миру грозит вероятная гибель.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Светлая энергия" на OBOZREVATEL.

Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко
Место
Германия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Раз "Обоз" повторяется, то и я повторюсь. :) "Если бы люди жили где-нибудь на Венере или Меркурии, то, возможно, они и смогли бы целиком удовлетворять свою потребность в электроэнергии за счёт ветра и Солнца. Но в условиях Земли, особенно в наших широтах, в текущем геохронологическом эоне это невозможно. :) К примеру, Франции и Германии, занимающим ведущие позиции в Европе по установке и эксплуатации ветрогенераторов, с их помощью удаётся худо-бедно обеспечивать 15-20% от требуемого объёма электричества. Поскольку от угля и атома, как энергоносителей, европейцы тоже постепенно планируют отказаться напрочь, вода, фотоэлементы, дрова или, скажем, кизяк, обладают в условиях наших природы и климата ещё меньшим потенциалом, чем ветер, а фотонный двигатель ещё не изобрели, остаётся что? Правильно - углеводороды! По этой причине аргументы из данной статьи вполне можно приводить при написании фантастического романа, но проблематично использовать в научной аналитике. А жаль… :)"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...