Солнце и ветер похоронят нефть: появились показательные цифры

Для автомобилей энергия, выработанная из солнца и ветра, в 7 раз эффективнее энергии, добытой из нефти.

Речь идет о "полезной энергии" с учетом текущих цен на нефть, пишет Hevcars со ссылкой на материалы Bloomberg. Для того, чтобы бензиновые автомобили смогли конкурировать с электромобилями, в перспективе цены на нефть должны будут снизиться до $9-10 за баррель. А для авто на дизельных двигателях – до $17-19 за баррель. Об этом говорят расчеты аналитиков мирового финансового гиганта BNP Paribas SA.

Электромобили и зеленая энергия вытеснят нефть с рынка

Их цифры указывают на то, что даже если капитальные затраты солнечных и ветровых станций останутся на сегодняшнем уровне, из альтернативных источников все равно будут вырабатывать гораздо больше полезной энергии для электромобилей, чем из нефти – для бензиновых и дизельных авто.

Ниже приведены показатели "возврата энергии на вложенный капитал", сверху вниз: для оффшорных (морских) ветровых станций, солнечных электростанций, и для нефти в трех ценовых вариантах (по 9 долларов, 60 и 100 за баррель).

Абсолютные цифры "возврата энергии на вложенный капитал" Bloomberg

Специально введенный термин "возврат энергии на вложенный капитал", учитывает количество денег, потраченных на нефть и на возобновляемые источники, а так же то, сколько энергии выработано при этих затратах.

Если сравнивать нефть и альтернативные источники энергии – эффективность последних, при равных с нефтью затратах, выше в разы. На диаграмме показано, что нефть дотянется до оффшорных станций только при ценах на нефть в $9 за баррель.

Как следствие, возобновляемые источники энергии вместе с электромобилями в корне изменят картину мировой энергетики в течение ближайших 10 лет. Это было бы более чем насущно, с учетом климатических изменений, о которых писал OBOZREVATEL и которые грозят миру гибелью. За них мы во многом обязаны углеродной энергетике.

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