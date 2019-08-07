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Солнце и ветер похоронят нефть: появились показательные цифры

1.1т Читать материал на украинском

Для автомобилей энергия, выработанная из солнца и ветра, в 7 раз эффективнее энергии, добытой из нефти.

Речь идет о "полезной энергии" с учетом текущих цен на нефть, пишет Hevcars со ссылкой на материалы Bloomberg. Для того, чтобы бензиновые автомобили смогли конкурировать с электромобилями, в перспективе цены на нефть должны будут снизиться до $9-10 за баррель. А для авто на дизельных двигателях – до $17-19 за баррель. Об этом говорят расчеты аналитиков мирового финансового гиганта BNP Paribas SA.

Электромобили и зеленая энергия вытеснят нефть с рынка

Электромобили и зеленая энергия вытеснят нефть с рынка

Их цифры указывают на то, что даже если капитальные затраты солнечных и ветровых станций останутся на сегодняшнем уровне, из альтернативных источников все равно будут вырабатывать гораздо больше полезной энергии для электромобилей, чем из нефти – для бензиновых и дизельных авто.

Ниже приведены показатели "возврата энергии на вложенный капитал", сверху вниз: для оффшорных (морских) ветровых станций, солнечных электростанций, и для нефти в трех ценовых вариантах (по 9 долларов, 60 и 100 за баррель).

Абсолютные цифры "возврата энергии на вложенный капитал"

Абсолютные цифры "возврата энергии на вложенный капитал"

Bloomberg

Специально введенный термин "возврат энергии на вложенный капитал", учитывает количество денег, потраченных на нефть и на возобновляемые источники, а так же то, сколько энергии выработано при этих затратах.

Если сравнивать нефть и альтернативные источники энергии – эффективность последних, при равных с нефтью затратах, выше в разы. На диаграмме показано, что нефть дотянется до оффшорных станций только при ценах на нефть в $9 за баррель.

Как следствие, возобновляемые источники энергии вместе с электромобилями в корне изменят картину мировой энергетики в течение ближайших 10 лет. Это было бы более чем насущно, с учетом климатических изменений, о которых писал OBOZREVATEL и которые грозят миру гибелью. За них мы во многом обязаны углеродной энергетике.

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Темы
Конец света Жизнь в стиле эко Мировые цены на нефть
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили возобновляемая энергия
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Если выводы верны, то делающая ставку на нефть и газ Рассеюшка окажется в большой Ж ! Думаю алени не будут спорить, что электромобили в глобальном ракурсе, им могут только сниться ? Но есть ещё одна проблема, они могут вообще потерять сон видя, что где-то, что-то и у кого-то получается, Украина - тому живой пример. А значит покоя никому не будет !
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