Ринку нафти передбачили крах: стало відомо, що його знищить

Аналітики одного з провідних світових банків BNP Paribas з'ясували, що зниження цін на акумулятори і поновлювані джерела енергії створили перспективу спаду на ринку нафти.

Про це повідомляє видання Thinkprogress з посиланням на доповідь експертів банку, які вивчили подальші перспективи нафтової галузі.

Сонячні панелі в китайському окрузі Чжанцзякоу

На думку фахівців, ринок нафти ще не стикався з погрозами, яку представляє відновлювальна електроенергія загально і електромобілі зокрема.

Експерти впевнені, що через кілька років електромобілі замінять автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), оскільки електродвигуни значно більш ефективні, ніж бензинові двигуни, а ціни на сонячну і вітрову енергію за останнім часом серйозно знизилися і в найближчі роки знизяться ще більше.

При цьому аналітики відзначають, що єдиний спосіб, за допомогою якого автомобілі з ДВС зможуть витримати конкуренцію з електромобілями - це якщо ціна на нафту знизиться до 11 доларів за барель.

За даними звіту експерта BNP Paribas Марка Льюїса, незалежні дослідницькі компанії, в тому числі Bloomberg New Energy Finance, впевнені, що в 2020-их роках загальна вартість життєвого циклу володіння електромобілем буде дешевше, ніж ціна володіння автомобілем з ДВС.

При цьому експерти відзначають, що нафта користується попитом через те, що її система виробництва і доставки була створена десятки років назад, і на даний момент інвестиції дають нафті істотну короткострокову перевагу перед електромобілями.

"Якби ми сьогодні будували глобальну енергетичну систему з нуля, то дорожньо-транспортна інфраструктура була б створена з урахуванням електромобілів, що працюють на енергії вітру і сонця", – зазначає Льюїс.

Аналітик впевнений, що гроші, які в даний час витрачаються на пошук і видобуток нової нафти, є "величезною тратою та альтернативної ціною для суспільства в цілому".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як сонце і вітер поховають нафту.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!