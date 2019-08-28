У Маска проблемы? Топовые клиенты отказались от продукции компании из-за угрозы для жизни

Представитель торгового гиганта Amazon заявил, что компания разрывает сотрудничество с Tesla после того, как в прошлом году солнечные панели SolarCity загорелись на крыше склада Amazon.

Об этом пишет Bloomberg, причем издание подчеркивает, что Amazon стала не первой компанией, которая недовольна качеством солнечных панелей Tesla - ранее о возгораниях панелей и намерениях обратиться в суд сообщал Wallmart.

По данным пресс-службы Amazon, компания приняла необходимые меры и не желает продолжать сотрудничество с компанией SolarCity, которая принадлежит Илону Маску и является подразделением Tesla.

Подразделение Tesla, компания SolarCity wired.com

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При этом представитель Tesla сообщил о том, что все 11 складов Amazon, на которых установлены солнечные панели, находятся на постоянном техническом обслуживании компании.

Стоит отметить, что случай возгорания панелей на крыше клада Amazon не первый случай самовозгорания панелей Tesla - ранее компания Walmart подала в суд на производителя панелей, которые установлены на крышах многих магазинов этой сети, причем руководство Walmart заявило о семи случаях возгорания панелей Tesla.

В исковом документе компанию Илона Маска обвиняют в преступной халатности и неспособности соответствовать стандартам качества.

В Walmart утверждают, что эксплуатацией панелей занимались сотрудники, не имеющие достаточного опыта в обращении с ними, а в уже установленных модулях обнаружили многочисленные дефекты, видные невооруженным глазом, которые Tesla так и не смогла устранить вовремя, что и привело к пожарам.

Walmart требует, чтобы Tesla демонтировала свои солнечные панели со свыше 240 точек компании и выплатила денежную компенсацию за все случаи возгорания.

После сообщений о подаче иска акции Tesla упали более чем на 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России Tesla на автопилоте стала виновником жуткой аварии.

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