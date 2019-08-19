Солнечные панели Tesla будут давать в аренду

Компания Tesla заявила о том, что запускает в США сервис аренды солнечных панелей Rent Solar для домашних солнечных электростанций (СЭС).

Об этом со ссылкой на Tesla сообщает “Громадське”. Стоимость аренды панелей составляет 50 долларов в месяц. В эту цену также входит комплект необходимого сопутствующего оборудования, установка, техническая поддержка и обслуживание панелей.

Tesla запустила сервис аренда солнечных панелей OBOZREVATEL

Tesla предложила три варианта мощности крышных солнечных электроустановок – на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт.

Если клиент захочет установить панели на меньшую мощность, ему придется заплатить дополнительно 1,5 тысячи долларов. В компании отметили, что не собираются получать от этого прибыль, а лишь покрывать расходы.

Пока сервис доступен жителям нескольких штатов: Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.

Недавно OBOZREVATEL передавал, что Tesla Energy установила новый рекорд в области накопления энергии за последние 3 месяца. Дальнейший рост темпов выпуска популярных энергосберегающих устройств компании приблизит попадание энергосберегающих устройств от Tesla в Украину.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!