Загораются? Tesla обвинили в вопиющей халатности

Руководство сети супермаркетов Walmart подало в суд на компанию Tesla из-за солнечных панелей.

Об этом сообщает AP. Причина – возгорание солнечных систем производства компании Илона Маска. В Walmart утверждают, что с 2012 по 2018 годы загорались панели, установленные крышах семи их магазинов. Это принесло миллионы долларов ущерба.

Walmart требует от Tesla компенсации ущерба за пожары

Как выяснилось во время проверки, несколько солнечных батарей Tesla оказались поломаны, а провода были не закреплены, что могло стать причиной пожара.

В судебном иске юристы Walmart обвинили Tesla в системной халатности и нарушении мер безопасности установки и обслуживания солнечных систем. Walmart настаивают на том, чтобы Tesla демонтировала все солнечные панели и компенсировала нанесенный ущерб.

При этом сумму в компании не указывают – размер выплат должен определить суд. Всего Walmart заказали у Tesla Energy, ранее известной как SolarCity, солнечных батарей для 244 своих магазинов.

Ранее OBOZREVATEL передавал, что Tesla запускает в США сервис аренды солнечных панелей Rent Solar для домашних солнечных электростанций. За 50 долларов в месяц вместе с панелями клиенты получают также комплект сопутствующего оборудования, установку и техобслуживание панелей.

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