У Маска проблеми? Топові клієнти відмовилися від продукції компанії через загрозу для життя

Представник торгового гіганта Amazon заявив, що компанія розриває співпрацю з Tesla після того, як в минулому році сонячні панелі SolarCity загорілися на даху складу Amazon.

Про це пише Bloomberg, причому видання підкреслює, що Amazon стала не першою компанією, яка незадоволена якістю сонячних панелей Tesla - раніше про спалахи панелей і наміри звернутися до суду повідомляв Wallmart.

За даними прес-служби Amazon, компанія вжила необхідні заходи і не бажає продовжувати співпрацю з компанією SolarCity, яка належить Ілону Маску і є підрозділом Tesla.

Підрозділ Tesla, компанія SolarCity wired.com

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При цьому представник Tesla повідомив про те, що всі 11 складів Amazon, на яких встановлені сонячні панелі, знаходяться на постійному технічному обслуговуванні компанії.

Варто зазначити, що випадок загоряння панелей на даху складу Amazon не перший випадок самозаймання панелей Tesla - раніше компанія Walmart подала в суд на виробника панелей, які встановлені на дахах багатьох магазинів цієї мережі, причому керівництво Walmart заявило про семи випадках загоряння панелей Tesla.

У позовному документі компанію Ілона Маска звинувачують у злочинній недбалості і нездатності відповідати стандартам якості.

У Walmart стверджують, що експлуатацією панелей займалися співробітники, які не мають достатнього досвіду в поводженні з ними, а у вже встановлених модулях виявили численні дефекти, котрі видно неозброєним оком, які Tesla так і не змогла усунути вчасно, що і призвело до пожеж.

Walmart вимагає, щоб Tesla демонтувала свої сонячні панелі з понад 240 точок компанії і виплатила грошову компенсацію за всі випадки загоряння.

Після повідомлень про подачу позову акції Tesla впали більш ніж на 1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії Tesla на автопілоті стала винуватцем страшної аварії.

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