Tesla на автопилоте стала виновником жуткой аварии: появилось жесткое видео

На этих выходных автомобиль Tesla, двигавшийся на автопилоте по МКАД, врезался в эвакуатор и загорелся.

Электромобиль ехал по внутренней стороне московской окружной дороги, передает "Газета.ru". 41-летний водитель отвлекся от управления, тогда как включенный, по его словам, автопилот Tesla не распознал припаркованный эвакуатор. Машина врезалась в него на полном ходу и загорелась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Кадр из видео аварии, в которую попала Tesla на МКАД Скриншот

Вместе с водителем в машине находилось двое детей. Всем пассажирам удалось выбраться из автомобиля. Троих пострадавших в ДТП доставили в больницу. Водитель в тяжелом состоянии. У детей – закрытые черепно-мозговые травмы.

По данным источников в экстренных службах, в результате происшествия Tesla выгорела полностью. Уточняется, что все пострадавшие получили травмы в результате ДТП, а не пожара.

Позже владелец Tesla, предприниматель Алексей Третьяков, рассказал о том, что на МКАД включил автопилот, который вовремя не распознал стоявший эвакуатор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об аварии, к которую попал электрокар Tesla Model S, разбившись о пожарную машину на светофоре в американском штате Юта. Водитель машины сказала сотрудникам полиции, что автомобиль работал в режиме автопилота.

Также OBOZREVATEL писал, что компьютер автопилота Tesla впервые вскрыт и показан в сети. Илон Маск называл его самым крутым чипом в мире.

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