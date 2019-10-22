Мы отстали от мировых трендов: Дмитрий Лукомский рассказал о проблемах "зеленой" энергетики

После ввода нового рынка электроэнергии и перехода от "зеленых" тарифов к "зеленым" аукционам, индустрию альтернативной энергетики ожидают непростые времена.

Как государство справится с последствиями собственных решений, останутся ли зарубежные инвесторы в Украине и как крупному и малому бизнесу выжить в мире "зеленой" генерации – об этом и многом другом OBOZREVATEL поговорил с экспертом сферы возобновляемых источников энергии, генеральным директором компании "Авенстон" Дмитрием Лукомским.

Дмитрий Лукомский facebook.com

– Украина вводит "зеленые" аукционы на рынке электроэнергии. Повлияет ли отказ от "зеленых" тарифов на инвестиционную привлекательность солнечных станций? Что можно поменять в системе предлагаемых правительством аукционов?

– "Зеленые" аукционы работают во многих странах мира, где развиваются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В теории они более привлекательны для рынка, чем "зеленые" тарифы, но на практике все зависит от реализации и государственной поддержки.

Несмотря на то, что в законе прописан переход от "зеленых" тарифов, сами аукционы еще не состоялись, а методика участия не была озвучена. При этом игроки рынка до конца не понимают, является ли система окончательной.

Главный вопрос на сегодня – размер квот, которые выделяются на отрасли и на сегменты рынка ВИЭ. Озвученные государством квоты слишком малы, и при всем позитивном влиянии аукционов, их размер может крайне негативно повлиять на рост и развитие рынка. На сегодняшний день в Украине построено больше 3 ГВт солнечных электростанций (СЭС), и только за 2019 год было введено 2/3 от этих мощностей. При этом размер квот, который предлагается государством на следующий год, составляет всего 100 МВт.

Фактически, по той концепции, что сейчас предложена рынку, солнечная энергетика в следующем году по своему размеру будет в 20 раз меньше мощности рынка 2019 года. Если мы не обойдем этот момент, то развитие отрасли очень сильно затормозится.

– Как запуск рынка электроэнергии повлиял на индустрию создания объектов "зеленой" генерации?

– Новый рынок электроэнергии повлияет на всю энергетику Украины, в том числе на "зеленую" генерацию. К сожалению, процессы еще не до конца отработаны, из-за чего рынок лихорадит.

К примеру, для того, чтобы инвесторы принимали решения и запускали объекты солнечной энергетики, необходим такой документ, как "предварительный договор о купле/продажи электроэнергии", так называемый pre-PPA. Обычно он подписывается до фазы активных инвестиций, и дает инвесторам гарантии того, что проект будет успешно работать и получать прибыль.

За последний год, максимум полтора, в Украине уже три раза менялось регулирование по документу pre-PPA, и инвесторы, которые действовали в рамках актуального год назад законодательства и не успели построить свои объекты, были вынуждены три раза переподписывать этот договор. И таких примеров достаточно много.

Новый рынок электроэнергии однозначно лучше старого. В нем много прогрессивных моментов, которые должны сбалансировать интересы бизнеса, государства и технические нюансы растущего рынка "зеленой" генерации. Полноценный запуск рынка, который будет работать в рамках прогнозов и без особых изменений, позитивно повлияет на развитие отрасли.

– Существуют ли у вас опасения из-за политики государства в области регуляции рынка энергетики?

– Сейчас развитие нашей отрасли происходит бессистемно. Принятые ранее законодательные инициативы говорят о том, что у государства отсутствует четкая стратегия. К примеру, в Украине существовали планы до 2020 года по достижению определенных процентов и доли рынка "зеленой" энергетики в общем энергобалансе страны.

Благодаря "зеленому" тарифу в последние годы активно развивалась солнечная энергетика, ветряная энергетика, чуть менее активно биоэнергетика, однако достигнутые мощности не соответствуют поставленным планам.

При этом постоянно появляются технические проблемы при подключении ВИЭ к сетям, потому что эта генерация переменная, ее сложно регулировать. Также возникли финансовые проблемы из-за выплат компенсаций по "зеленому" тарифу, после чего государство стало лихорадочно пытаться изменить законодательство и правила игры. Нам нужно стабилизировать отрасль, причем решение не должно нанести ущерб интересам страны, бизнеса и граждан Украины.

Важно, чтобы изменения законодательства в сфере "зеленой" энергетики не были ретроспективными. Украина, взяв на себя обязательства по развитию альтернативных источников энергии, объявила определенные правила игры, в которые поверили иностранные и отечественные инвесторы.

Если инициативы государства ухудшат инвестиционный климат и правила игры для тех инвесторов, которые уже реализовывают "зеленые" проекты, это будет иметь очень негативный эффект не только для нашей отрасли.

Вопросы, связанные с финансами, достаточно чувствительные, при этом в "зеленую" энергетику вкладывают миллиарды долларов. Поэтому, если государство не выполнит свои обязательства в одной из областей, это повлечет отток инвестиций и заморозку проектов и в других отраслях.

Я очень надеюсь, что те люди, которые сидят в больших кабинетах и планируют изменения законодательства, понимают эту ситуацию. С нашей стороны профильные ассоциации, компании, инвесторы стараются доносить до чиновников свою позицию, общаясь на языке экспертов и не вступая в конфронтации.

Если говорить о сфере солнечной энергетики, то хочется, чтобы ее разработку возглавила "Ассоциация солнечной энергетики Украины". Это молодая, но мощная общественная организация, которая два года работает в Украине. Она объединила интересы игроков в сфере солнечной энергетики, причем в ассоциации собрались не только представители бизнеса, а и компании, которые представляют все сегменты рынка: малые инсталляторы, которые работают с частными домохозяйствами, крупные застройщики, девелоперы, инвесторы.

Именно под эгидой Ассоциации собрано наиболее профессиональное, экспертное мнение в нашей сфере в Украине. Было бы, наверное, неправильно принимать какие-то решения, меняя законодательство, прописывая планы, не учитывая эту экспертизу, эти знания, которые накопились за 10 лет. Поэтому я предлагаю максимально эффективно привлекать и использовать профильные ассоциации и общественные организации, в том числе "Ассоциацию солнечной энергетики Украины", к любым законодательным изменениям в нашей сфере.

– Какими должны быть тарифы и условия для работы на рынке "зеленой" генерации?

На сегодняшний день все наши соседи имеют стратегию развития альтернативной энергетики. Например, в Евросоюзе цель звучит так – достичь на менее 32% "зеленой" генерации в энергобалансе всех стран ЕС до 2030 года. Глобальные тенденции во всем мире иногда даже более амбициозные - почти 50 стран объявили о своих планах по 100% переходу на чистую энергетику до 2050 года.

Однозначно необходим пересмотр национальной стратегии, которая отстала от мировых трендов. Перед Украиной стоит простой выбор: или мы будем идти путем прогресса, совершенствуя свою экономическую модель и внедряя новые технологии, или же мы будем отставать, терять свою энергетическую независимость и плестись позади.

Без сомнений, действующий в Украине "зеленый" тариф достаточно высокий и окупаемость проектов в этом году составляла менее 6 лет. Ответить на вопрос "до какого уровня можно снизить тарифы" поможет система аукционов. Думаю, с ее внедрением мы увидим снижение цены до 7-8 евроцентов за киловатт/час. С учетом прогнозного снижения стоимости на оборудование и панели, такие тарифы позволят получать окупаемость в диапазоне 7-10 лет, что позволит отрасли развиваться и дальше.

Сейчас мы видим тенденцию по строительству большого количества крупных солнечных и ветряных электростанций, большинство из которых сосредоточены в центральных и южных регионах страны. Такая большая генерация не всегда необходима в этом же регионе, соответственно, возникают проблемы в транспортировке выработанной электроэнергии к потребителям.

Я считаю, что будущее за распределенной генерацией, т.е. поддерживать нужно проекты, которые приближают генерацию СЭС, ВЭС и других технологий к потребителю. А это объекты малой и средней мощности (до 1-5 МВт), а также небольшие наземные и крышные электростанции, распределенные по всей территории страны.

– Как вы видите в дальнейшем развитие сферы альтернативной энергетики в стране?

– На ближайшие несколько лет я вижу определенные тренды и тенденции, которые будут влиять на развитие основных сегментов рынка солнечной энергетики. При этом наша отрасль разделится на несколько сегментов.

Во-первых, это крупные промышленные объекты, которые будут строиться по новой системе государственной поддержки через аукционы. Размер этого сегмента не будет большим, поскольку прописанные в законе пилотные аукционы скорее всего состоятся в начале следующего года, и размер квот, который должен быть выделен на следующий год для солнечной энергетики, достаточно небольшой. Но, в дальнейшем, после отработки всех механизмов и проведения всех аукционов, доля этого сегмента будет увеличиваться.

Во-вторых, это строительство проектов промышленных СЭС, которые были созданы в 2019 году. В законе существует возможность для таких проектов не идти на систему аукционов, а в течение двух лет после подписания предварительного договора о купле-продажи энергии оставаться на системе "зеленых" тарифов. Весь следующий год и возможно даже начало 2021 года мы будем видеть строительство таких объектов. Но из-за ограничения по времени этот сегмент через два года сойдет на нет.

В-третьих, это проекты мощностью до 1 МВт, причем этот сегмент скорее всего будет развиваться достаточно стабильно в течение 4-5 лет. Эти проекты не должны идти на аукционы, могут работать по "зеленому" тарифу, и являются наиболее полезными для нашего государства, поскольку приближают генерацию к потреблению, снимая большое количество проблем. Этот сегмент рынка пока не очень популярен, потому что законодательство заточено под большие промышленные СЭС, но я надеюсь, что в дальнейшем этот сегмент рынка будет развиваться.

Наконец четвертый сегмент рынка СЭС – это малые домашние СЭС. Сюда я отношу все объекты, которые по закону могут работать по упрощенной процедуре подключения. В ближайшие годы этот сегмент будет активно расти, но из-за небольших мощностей его доля на рынке будет не очень велика, рискну предположить, что это будет порядка 10% от всего рынка солнечной энергетики Украины.

Стоит отметить, что генеральный директор ООО "Авенстон" Дмитрий Лукомский во время ежегодной церемонии SEF Awards 2019 был признан Выдающейся Личностью 2019 года в области устойчивой энергетики в Восточной Европе.

Дмитрий Лукомский

Мероприятие проходило в рамках международного Форума и трейд-шоу устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы, и определяло выдающихся личностей, самые инновационные продукты и лучшие проекты ВДЕ в Восточной Европе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!