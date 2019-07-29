У Зеленского считают, что зеленые аукционы надо было ввести еще год назад

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус считает, что хотя зеленый тариф в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе, зеленую энергетику развивать все же нужно. Лучший способ – это тарифные аукционы.

Об этом он сказал в интервью “РБК-Украина”. По его словам, важно создать условия, привлекательные для инвестора, но при этом потребитель не должен переплачивать.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус РБК-Украина

“Конечно, нужно развивать зеленую энергетику, но необходимо найти оптимальную точку, когда инвестору интересно в нее вкладываться и потребитель не переплачивает”, – сказал Герус.

Представитель президента указал на то, что аукционы следовало ввести еще год назад. “Лучший способ – это тарифные аукционы, которые, надеюсь, в следующем году уже будут введены, хотя это надо было сделать еще год назад”,– отметил он.

Напомним, что в апреле Верховная рада приняла закон №8449-Д – так называемый “закон об аукционах”. Он меняет систему поддержки государством производителей "альтернативной" электроэнергии с зеленых тарифов на аукционы. То есть с 2020 года тариф на отпуск произведенного ими электричества будет определяться по итогам торгов, а не устанавливаться административно, как это происходит сейчас.

При этом президент Ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский, комментируя этот закон, отметил, что при его реализации Украина может столкнуться с проблемами, с которыми столкнулись в других странах, например, в Германии или Турции, – передавал ранее OBOZREVATEL. По словам Фаворского, система "зеленых" аукционов может не всегда приносить положительные результаты.

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