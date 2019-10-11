В Украине "зеленую" энергетику задумали обложить налогами: в чем суть

Члены Комитета Верховной Рады по энергетике хотят увеличить налоговую нагрузку на возобновляемую энергетику из-за грядущей нехватки средств для выплат по "зеленым" тарифам.

Об этом говорится в сообщении Комитета по результатам круглого стола с представителями власти и участниками рынка, передает "УНИАН". Одним из основных вопросов обсуждения стала проблема финансирования "зеленой" генерации.

"Очевидно, что текущая модель поддержки "зеленых" не сможет существовать длительное время. По подсчетам экспертов, уже в конце 2019 года у ГП "Гарантированный покупатель" объема чистой прибыли будет недостаточно, чтобы осуществлять все платежи "зеленой" генерации. Таким образом, назревает очевидная необходимость законодательных изменений с целью обеспечения долгосрочного развития возобновляемой энергетики", – сказано в сообщении.

На совещании нардепы предложили несколько вариантов решения проблемы финансирования "зеленой" энергетики:

Ретроспективное урезание "зеленого" тарифа;

Введение нового налога на существующие станции к 2030 году;

Новый налог на существующие станции в местные бюджеты (2% -3% от дохода);

Введение ограничений, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа с 2020-го года;

Изменение "зеленого" тарифа с 2020-го года для новых станций;

Введение дополнительного экологического налога на выбросы СО2.

"Участниками совещания было отмечено, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах (чем позже введены, чем дешевле технологии, тем выше налог). Также налог, вероятно, будет изменяться в зависимости от мощности станции (выше мощность – выше ставка налога)", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии. Для обеспечения работы всех сегментов нового рынка Кабинет министров создал на базе госпредприятия "Энергорынок" государственное предприятие "Гарантированный покупатель", которое должно осуществлять покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу. Впоследствии "Гарантированный покупатель" заявил о критическом недостатке финансов на выплаты по "зеленому" тарифу из-за растущей доли и дороговизны такой генерации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что хотя зеленый тариф в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе, зеленую энергетику развивать все же нужно.

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