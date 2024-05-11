1. Если все так живо обсуждают новую социальную рекламу в Украине – значит, все ее увидели и с дистрибьюцией этого ролика все ок.

Далее текст на языке оригинала

2. Так цей ролик є повторенням американського відео і ніхто це не приховував і не збирався. Адже хід у відео, слоган "МИ НАЦІЯ" і все інше - це саме те, що нам зараз необхідно - обʼєднання країни. А те, що ви зараз робите - це чисте розʼєднання і фейкомітання.

3. Компанія GOODMEDIA не знімала цей ролік, тим паче не отримувала держкошти за нього. Тому чекаю сьогодні 11.05.2024 від Української правди та Детектор медіа новину з вибаченнями переді мною та моєю дружиною. В такому ж місці у ТОПі ваших новин. Не правочку в стару новину внизу сторінки. А нову. Майте в собі сили визнати, що ви просто збрехали. В іншому випадку ви нічим не відрізняєтесь від москальських пропагандистів.

Дяк.