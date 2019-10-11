Десятки тысяч гривен в год: украинцам посоветовали, как заработать на солнце

Солнечная электростанция, установленная на крыше частного дома и направленная на юг, при мощности в 10 кВт за год произведет объем электроэнергии на сумму порядка 43 тыс. гривен.

Такие данные привел в комментарии OBOZREVATEL директор Департамента возобновляемой энергетики Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко. По его словам, производство энергии сильно зависит от времени года.

"Давайте возьмем среднее потребление домохозяйства - порядка 250 кВт*ч/мес, в год это получится порядка 3 тыс. кВт*ч. Вы решили, к примеру, построить на крыше солнечную станцию мощностью 10 кВт, направленную на юг. Так вот, за год такая станция будет производить около 11-12 тыс. кВт*ч электроэнергии, то есть за это время по "зеленому" тарифу, который на сегодня составляет 18,09 € ct за кВт*ч, можно будет продать 9 тыс. кВт*ч электрической энергии на 1630 евро (порядка 43 тыс. гривен)", – сообщил он.

По его словам, за год станция мощностью 30 кВт в среднем может произвести около 33 тыс кВт*ч. При этом стоит помнить, что производство электроэнергии в летние месяцы может находиться в пределах 5 тыс. кВт*ч, а в зимние - до 1 тыс. кВт*ч, отмечает эксперт.

В среднем, по мнению специалистов, окупаемость солнечной электростанций мощностью 10 кВт составляет около 5 лет. Важно помнить, что по законам Украины, мощность устанавливаемой в домашних условиях станции не должна превышать 50 кВт.

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