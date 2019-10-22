Ми відстали від світових трендів: Дмитро Лукомський розповів про проблеми "зеленої" енергетики

Після введення нового ринку електроенергії і переходу від "зелених" тарифів до "зелених" аукціонів, індустрію альтернативної енергетики очікують непрості часи.

Як держава впорається з наслідками власних рішень, чи залишаться закордонні інвестори в Україні і як великому та малому бізнесу вижити у світі "зеленої" генерації – про це та багато іншого OBOZREVATEL поговорив з експертом сфери відновлюваних джерел енергії, генеральним директором компанії "Авенстон" Дмитром Лукомським.

Дмитро Лукомський

– Україна запроваджує "зелені" аукціони на ринку електроенергії. Чи вплине відмова від "зелених" тарифів на інвестиційну привабливість сонячних станцій? Що можна змінити в системі нововведень уряду?

– "Зелені" аукціони працюють у багатьох країнах світу, де розвиваються відновлювані джерела енергії (ВДЕ). У теорії вони більш привабливі для ринку, ніж "зелені" тарифи, але на практиці все залежить від реалізації і державної підтримки.

Попри те, що в законі прописаний перехід від "зелених" тарифів, самі аукціони ще не відбулися, а методика участі не була озвучена. Водночас гравці ринку до кінця не розуміють, чи є система остаточною.

Головне питання на сьогодні – розмір квот, які виділяються на галузі та на сегменти ринку ВДЕ. Озвучені державою частки занадто малі, і з усім позитивним впливом аукціонів, їхній розмір може вкрай негативно вплинути на ріст і розвиток ринку. На сьогодні в Україні побудовано понад 3 ГВт сонячних електростанцій (СЕС), і тільки за 2019 рік було введено 2/3 від цих потужностей. Водночас розмір квот, який пропонується державою на наступний рік, становить всього 100 МВт.

Фактично, згідно з тією концепцією, що зараз запропонована ринку, сонячна енергетика наступного року за своїм розміром буде в 20 разів меншою за потужність ринку 2019 року. Якщо ми не обійдемо цей момент, то розвиток галузі дуже сильно загальмується.

– Як запуск ринку електроенергії вплинув на індустрію створення об'єктів "зеленої" генерації?

– Новий ринок електроенергії вплине на всю енергетику України, зокрема й на "зелену" генерацію. На жаль, процеси ще не до кінця відпрацьовані, через що ринок лихоманить.

Наприклад, для того, щоб інвестори ухвалювали рішення й запускали об'єкти сонячної енергетики, необхідний такий документ, як "попередній договір про купівлю/продаж електроенергії", так званий pre-PPA. Зазвичай він підписується до фази активних інвестицій і дає інвесторам гарантії того, що проєкт буде успішно працювати й отримувати прибуток.

Дмитро Лукомський

Протягом останього року, щонайбільше півтора, в Україні вже тричі змінювалося регулювання з документу pre-PPA, і інвестори, які діяли в рамках актуального минулорічного законодавства і не встигли побудувати свої об'єкти, були змушені тричі перепідписувати цей договір. І таких прикладів чимало.

Новий ринок електроенергії однозначно кращий за старий. У ньому багато прогресивних моментів, які мають збалансувати інтереси бізнесу, держави й технічні нюанси ринку "зеленої" генерації, що зростає. Його повноцінний запуск, який працюватиме в рамках прогнозів і без особливих змін, позитивно вплине на розвиток галузі.

– Чи існують у вас побоювання через політику держави в області регулювання ринку енергетики?

– Зараз розвиток нашої галузі відбувається безсистемно. Ухвалені раніше законодавчі ініціативи свідчать про те, що у держави немає чіткої стратегії. Наприклад, в Україні існували плани до 2020 року досягнути певних відсотків і частки ринку "зеленої" енергетики в загальному енергобалансі країни.

Завдяки "зеленим" тарифам останнім часом активно розвивалася сонячна й вітрова енергетики, трохи менш активно біоенергетика, проте досягнуті потужності не відповідають поставленим планам.

Водночас постійно з'являються технічні проблеми під час підключення ВДЕ до мереж, тому що ця генерація змінна, її складно регулювати. Також виникли фінансові проблеми через виплати компенсацій із "зеленого" тарифу, після чого держава стала гарячково намагатися змінити законодавство та правила гри. Нам потрібно стабілізувати галузь, причому рішення не має завдати шкоди інтересам держави, бізнесу й громадян України.

Важливо, щоб зміни законодавства у сфері "зеленої" енергетики не були ретроспективними. Україна, взявши на себе зобов'язання щодо розвитку альтернативних джерел енергії, оголосила певні правила гри, в які повірили іноземні та вітчизняні спонсори.

Якщо ініціативи погіршать інвестиційний клімат і правила гри для тих інвесторів, які вже реалізовують "зелені" проєкти, це матиме дуже негативний ефект не тільки для нашої галузі.

Питання, пов'язані з фінансами, досить чутливі, водночас у "зелену" енергетику вкладають мільярди доларів. Тож якщо держава не виконає свої зобов'язання в одній із областей, це спричинить відтік інвестицій і замороження проєктів і в інших галузях.

Дмитро Лукомський

Я дуже сподіваюся, що ті люди, які сидять у великих кабінетах і планують зміни законодавства, розуміють цю ситуацію. З нашого боку профільні асоціації, компанії, інвестори намагаються доносити до чиновників свою позицію, спілкуючись мовою експертів і не вступаючи в конфронтації.

Якщо говорити про сферу сонячної енергетики, то хочеться, щоб її розробку очолила "Асоціація сонячної енергетики України". Це молода, але потужна громадська організація, яка два роки працює. Вона об'єднала інтереси гравців в сфері сонячної енергетики, причому в асоціації зібралися не тільки представники бізнесу, а й компанії, які представляють всі сегменти ринку: малі інсталятори, які працюють із приватними домогосподарствами, великі забудовники, девелопери, інвестори.

Саме під егідою Асоціації зібрана найбільш професійна, експертна думка з нашої сфері в Україні. Було б, напевно, неправильно ухвалювати якісь рішення, міняючи законодавство, прописуючи плани, не враховуючи цю експертизу й знання, що накопичилися за 10 років. Тому я пропоную максимально ефективно залучати й використовувати профільні установи та громадські організації, зокрема й "Асоціацію сонячної енергетики України", до будь-яких законодавчих змін в нашій сфері.

– Якими мають бути тарифи і умови для роботи на ринку "зеленої" генерації?

На сьогодні всі наші сусіди мають стратегію розвитку альтернативної енергетики. Наприклад, у Євросоюзі мета звучить так – досягти щонайменше 32% "зеленої" генерації в енергобалансі всіх країн ЄС до 2030 року. Глобальні тенденції в усьому світі іноді навіть більш амбітні – майже 50 країн оголосили про свої плани зі 100% переходу на чисту енергетику до 2050 року.

Однозначно необхідно переглянути національну стратегію, яка відстала від світових трендів. Перед Україною стоїть непростий вибір: або ми йтимо шляхом прогресу, вдосконалюючи свою економічну модель і впроваджуючи нові технології, або ж ми будемо відставати, втрачати свою енергетичну незалежність і плентатися позаду.

Безсумнівно, чинний в Україні "зелений" тариф досить високий, і окупність проєктів цього року становила менше шести років. Відповісти на питання "до якого рівня можна знизити тарифи" допоможе система аукціонів. Думаю, із її впровадженням ми побачимо зниження ціни до 7-8 євроцентів за кіловат/годину. З урахуванням прогнозного зниження вартості на обладнання і панелі, такі тарифи дозволять отримувати окупність у діапазоні 7-10 років, що дозволить галузі розвиватися й далі.

Зараз ми бачимо тенденцію по будівництву значної кількості великих сонячних і вітряних електростанцій, більшість з яких зосереджені в центральних і південних регіонах країни. Така велика генерація не завжди необхідна в цьому ж регіоні, відповідно, виникають проблеми в транспортуванні виробленої електроенергії до споживачів.

Дмитро Лукомський

Я вважаю, що майбутнє за розподіленою генерацією, тобто підтримувати потрібно проєкти, які наближають генерацію СЕС, ВЕС та інших технологій до споживача. А це об'єкти малої і середньої потужності (до 1-5 МВт), а також невеликі наземні та дахові електростанції, розподілені по всій території країни.

– Як ви бачите подальший розвиток сфери альтернативної енергетики в країні?

– На найближчі кілька років я бачу певні тренди і тенденції, які впливатимуть на розвиток основних частин ринку сонячної енергетики. Водночас наша галузь розділиться на кілька сегментів.

По-перше, це великі промислові об'єкти, які будуватимуться за новою системою державної підтримки через аукціони. Розмір цього сегмента не буде великим, оскільки прописані в законі пілотні аукціони найімовірніше відбудуться на початку наступного року, і розмір квот, який має бути виділений наступного року для сонячної енергетики, досить невеликий. Але надалі, після відпрацювання всіх механізмів і проведення всіх аукціонів, частка цього сегмента збільшуватиметься.

По-друге, це будівництво проєктів промислових СЕС, які були створені у 2019 році. У законі існує можливість у такому разі не йти на систему аукціонів, а протягом двох років після підписання попереднього договору про купівлю/продаж енергії залишатися на системі "зелених" тарифів. Весь наступний рік і можливо навіть початок 2021 року ми спостерігатимемо будівництво таких об'єктів. Але через часові обмеження цей сегмент за два роки зійде нанівець.

По-третє, це проєкти потужністю до 1 МВт, причому цей сегмент найімовірніше розвиватиметься досить стабільно протягом 4-5 років. Ці проєкти не мають йти на аукціони, можуть працювати за "зеленим" тарифом і є найбільш корисними для нашої держави, оскільки наближають генерацію до споживання, знімаючи велику кількість проблем. Цей сегмент ринку поки не дуже популярний, тому що законодавство заточене під великі промислові СЕС, але я сподіваюся, що надалі цей сегмент ринку розвиватиметься.

Нарешті четвертий сегмент – це малі домашні СЕС. Сюди я відношу всі об'єкти, які, згідно із законом, можуть працювати за спрощеною процедурою підключення. Найближчими роками цей сегмент активно ростиме, але через невеликі потужності його частка на ринку буде не дуже велика, ризикну припустити, що приблизно 10% від всього ринку сонячної енергетики України.

Варто зазначити, що генеральний директор ТОВ "Авенстон" Дмитро Лукомський під час щорічної церемонії SEF Awards 2019 був оголошений Видатною Особистістю 2019 року в області стійкої енергетики в Східній Європі.

Дмитро Лукомський

Захід відбувся в рамках міжнародного Форуму та трейдшоу стійкої енергетики Центральної і Східної Європи, і визначало видатних особистостей, найбільш інноваційні продукти й кращі проєкти ВДЕ в Східній Європі.

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