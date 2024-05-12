Кабмин готовит повышение налоговых ставок: НДС — с 20 до 22 или 23 процентов, а военного сбора (который, кстати, недавно хотели ввести и для ФЛП) — с 1,5 до 5 процентов, в том числе также с продажи человеком недвижимости или авто, и уже даже посчитал, сколько страна от этого получит денег.

Традиционно ожидаемый прирост налогов в правительстве рассчитывают умножением фактической суммы соответствующего налога на планируемый индекс увеличения его ставки.

Например, если при ставке 20% кто-то уплачивает НДС в размере 100 тыс., то считают, что при ставке 23% он уплатит 100 тыс.×23:20 = 115 тыс.

При этом обычно не учитывают, что увеличение ставки, как правило, сопровождается снижением налоговой базы, которую показывают субъекты предпринимательской деятельности. Общая сумма собранного налога при этом всё равно растёт, но вовсе не пропорционально росту налоговой ставки.

Так что в сравнении с ожидаемой новой суммой фактическая оказывается всегда меньше, и во время войны это особенно опасно, ибо в соответствующих бюджетах данные суммы уже распределены.

Чтобы этого избежать, необходимы кардинальные изменения в уголовном законодательстве, которые будут более эффективными при условии параллельной отмены запрета смертной казни.

Но наибольшая эффективность будет достигнута при активном сотрудничестве налоговых органов с представителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

То есть, если какой-либо налог почему-то растёт не пропорционально росту ставки, а [значительно] меньше, в тщательной проверке соответствующего предпринимателя или предприятия должны участвовать представители ТЦК, которые одновременно займутся и решением проблем комплектования, а заодно предоставят необходимую социальную поддержку.

При таких условиях можно будет прогнозировать налоговый рост даже с превышением индекса роста соответствующей ставки за счёт увеличения налоговой базы. При комплексном подходе должны будут раскрыться серьёзные экономические резервы.