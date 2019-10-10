Зеленский пообещал решить "проблему "зеленых" тарифов": что хотят сделать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает установленные Радой "зеленые" тарифы слишком высокими и предложил обсудить вопрос с участниками рынка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Глава государства также подчеркнул, что ситуация с тарифами очень сложная из-за большого количества компаний, которые уже продают государству электроэнергию по таким расценкам.

"Таких "зеленых" тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они наивысшие. Думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют соответствующие контракты", – заявил Зеленский.

"Зеленые" тарифы определяют цену, по которой государство выплачивает владельцам солнечных и ветроэлектростанций средства за их электроэнергию. Такие тарифы выше рыночной стоимости электричества – для того, чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики в Украине.

Президент отметил, что ситуация с тарифами очень сложная из-за большого количества компаний, которые уже продают государству электроэнергию по таким расценкам. При этом он подчеркнул необходимость установки нормальных, рыночных тарифов.

"Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными в том числе, которые уже имеют контракт. Я думаю, они решат этот вопрос, но тарифы очень высокие… Думаю, нужно снижать, нужно, чтобы все-таки был рынок", – сказал президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что хотя зеленый тариф в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе, зеленую энергетику развивать все же нужно.

В апреле Верховная Рада приняла законопроект №8449-Д – так называемый “закон об аукционах”. Он меняет систему поддержки государством производителей "альтернативной" электроэнергии с "зеленых" тарифов на аукционы. То есть с 2020 года тариф на отпуск произведенного ими электричества будет определяться по итогам торгов, а не устанавливаться административно, как это происходит сейчас.

Президент Ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский, комментируя этот закон, отметил, что при его реализации Украина может столкнуться с проблемами, с которыми имели дело другие страны, например, Германия или Турция. По его словам, система "зеленых" аукционов не всегда может приносить положительные результаты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся