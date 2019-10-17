Катар заинтересовался развитием "зеленой" энергетики Украины: что ответили в правительстве

Правительство Катара в лице компании Nebras Power заявило о желании вложить средства в развитие возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Во время встречи с представителями компании глава ведомства Алексей Оржель рассказал инвесторам о приоритетах министерства в области экологии и "зеленой" энергетики.

Встреча глав министерства и представителей компании Nebras Power mpe.kmu.gov.ua

"Министр поблагодарил за интерес к энергетическому сектору Украины и ознакомил собравшихся с ситуацией в энергетическом секторе, инвестиционным климатом в Украине в сфере возобновляемых источников энергии и возможностями по дальнейшему внедрению проектов. Министр также очертил направления работы по укреплению энергетической независимости, отметил важность развития возобновляемых источников энергии и поставок сжиженного газа в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению по налаживанию сотрудничества между украинскими и катарскими инвестиционными и энергетическими компаниями.

Отметим, что компания "Nebras Power" является совместным предприятием катарских государственных компаний "Qatar Electricity & Water Co" и "Qatar Holding". Целью создания компании стало осуществление инвестиций в энергетические проекты по развитию альтернативной энергетики за рубежом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о намерении членов комитета Верховной Рады по энергетике увеличить налоговую нагрузку на возобновляемую энергетику.

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