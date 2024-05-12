Зрители изменили результаты Евровидения 2024: за кого проголосовали еврофаны и как их голоса отличаются от баллов жюри

Ночью 12 мая на Мальме Арене завершился долгожданный гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2024. Голоса еврофанов изменили ход событий, а интрига заставила конкурсантов нервничать от ожидания.

Призером "зрительских симпатий" стал представитель Хорватии Baby Lasagna. Песня "Rim Tim Tagi Dim", которой букмекеры предрекали победу, получила рекордные 337 баллов от еврофанов, а жюри оценили ее лишь в 210. Общий результат подарил хорватскому певцу второе место в рейтинге.

Серебро от зрителей получила участница из Израиля Эден Голан с композицией "Hurricane". Несмотря на пропалестинские протесты и призывы к бойкоту звезды, еврофаны наградили певицу 332 баллами. В гранд-финале Голан заняла пятое место.

Одним из фаворитов фанатов Евровидения 2024 стал украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil. Исполнители вошли в топ-3 по результатам телеголосования: зрители со всего мира отдали Украине 307 баллов. В результате певицы забрали бронзу конкурса.

Четвертую позицию рейтинга еврофаны отдали Франции, которую представлял артист Slimane с чувственной балладой "Mon amour". Француз получил 227 баллов от зрителей. В сумме с баллами жюри певец оказался на четвертом месте среди всех участников.

Топ-5 от еврофанов закрыл победитель – представитель от Швейцарии Nemo с песней "The Code". Им телезрители присудили 226 баллов, в то время как жюри подарило рекордное количество – 365. В итоге Nemo получили 591 балла и победу в песенном конкурсе.

Участницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil показали мощное выступление с песней "Teresa & Maria", завоевав сердца не только присутствующих в зале, но и телезрителей. Что писали еврофаны о номере украинок – читайте здесь.

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. Все новости и выступления участников – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о результатах голосования национальных жюри. Кому эксперты поставили самые высокие баллы – читайте в нашем материале.

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