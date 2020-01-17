Microsoft вложит миллиард в "зеленые" инновации

Компания Microsoft пообещала выделить $1 млрд на разработку новых технологий снижения и удаления вредных выбросов, связанных с потреблением электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Отмечается, что нынешние планы станут частью самой масштабной стратегии устойчивого развития в корпоративной истории.

Компания Microsoft itpro.co.uk

Согласно заявлению технологического гиганта, к 2030 году корпорация станет полностью "углеродно-нейтральной". При этом к 2050 году компания обещает удалить столько СО2 из атмосферы, сколько было выделено с момента основанияMicrosoft в 1975 году.

"Сегодня мир сталкивается с острым углеродным кризисом. Если мы не ограничим выбросы, а температура продолжит расти, то результаты будут разрушительными. Так говорит нам наука. Это десятилетие срочных действий для Microsoft и для всех нас", – заявил генеральный директор компании Сатья Наделла.

В данный момент Microsoft создает 16 млн тонн выбросов СО2 ежегодно, при чем их можно поделить на три типа: выбросы от основной деятельности, эмиссия парниковых газов в процессе выработки энергии, которую потребляет компания, а также выбросы в рамках цепочки поставок.

В будущем Microsoft будет стимулировать своих поставщиков товаров и услуг к снижению выбросов всех трех типов. Кроме того, компания взяла на себя обязательство удалить из атмосферы больше парниковых газов, чем компания эмитирует, а также "свести к нулю" все выбросы, сделанные с момента основания в 1975 году.

Microsoft собирается добиться этого с помощью "портфеля технологии негативных выбросов" (negative emission technologies – NET), включающего высадку лесов и лесовосстановление, улавливание углерода, биоэнергетику с улавливанием и хранением углерода (BECC) и прямого улавливания углерода из воздуха (Direct Air Capture – DAC).

"Мы принимаем на себя обязательства, которые ни одна из компаний не принимала раньше. Но это те виды обязательств, которые многие компании, по нашему мнению, захотят взять на себя в предстоящие годы", – отмечает президент Microsoft Бред Смит.

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