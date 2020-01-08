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8 января • обновлено в 18:17
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/ Энергоэффективность

Роботы, водород и нулевые выбросы: Toyota построит в Японии "умный" город будущего из дерева

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В Японии компания Toyota анонсировала строительство экспериментального города Woven Cit, который будет работать на водородном топливе.

Город будет предназначен для проведения тестов искусственного интеллекта и возможностей автономных роботизированных систем, сообщает Forbes. Проект займет территорию в 175 акров около подножия горы Фудзи и после запуска сможет вместить порядка 2 тыс. человек.

Проект "умного" города Woven City

Проект "умного" города Woven City

forbes.com

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Руководство компании планирует закончить строительство города в начале 2021 года. "Woven City станет уникальной возможностью разработать технологии будущего, в том числе цифровую операционную систему для городской инфраструктуры", – заявил президент компании Toyota Акийо Тойода.

При этом японская корпорация не собирается работать над созданием проекта самостоятельно – к работе приглашены сторонние коммерческие компании и независимые исследователи.

Проект "умного" города Woven City

Проект "умного" города Woven City

forbes.com

В качестве первых поселенцев города выступят сотрудники Toyota и их семьи. В будущем в компании пообещали увеличивать население с развитием проекта.

"Город будет оснащён тремя типами улиц с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходным трафиком. Они будут объединены в единую сеть. Здания будут в основном изготовлены из дерева, чтобы уменьшить углеродный след и использовать традиционные японские строительные техники. Источником питания города будут выступать водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек", – отмечают в компании.

Проект "умного" города Woven City

Проект "умного" города Woven City

forbes.com

Также на территории Woven City будут расположены зоны с гидропоникой и природной растительностью. Дома оснастят роботизированными помощниками и датчиками для проверки здоровья, потребностей и ежедневной жизни жителей.

На главных улицах города будут разрешены только автомобили с нулевыми выбросами. В качестве общественного транспорта и для перевозки грузов Toyota будет использовать особые транспортные капсулы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Векше в Швеции получил статус "самого зеленого города мира" после того, как начал более чем на 60% обеспечивать свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Япония
Теги
Green Oboz Toyota альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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